-akadēmiskā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība humanitārajās zinātnēs (vēlama arhīvista kvalifikācija);
-vismaz divi gadi praktiskā darba pieredze arhīva darbā un valsts pārvaldē vai pašvaldības iestādēs;
-arhīvu darba organizācijas jomas pārzināšana;
-prasme strādāt ar datoru lietotāja līmenī un informācijas sistēmām (MS Office, Excel, Word, teksta redaktors, elektroniskās tabulas, elektroniskās dokumentu pārvaldības sistēmas);
-valsts valodas prasmes augstākajā līmenī ("C" līmeņa 2. pakāpe) un vēlamas vienas svešvalodas zināšanas ("B" līmenis);
-labas komunikācijas, plānošanas un organizēšanas spējas, vēlme mācīties un pielietot iegūtās zināšanas Ogres novada kopējā attīstībā.-
Galvenie amata pienākumi:
-izstrādāt, aktualizēt un pārraudzīt arhīva pārvaldības kārtību;
-sagatavot arhivēšanai un arhivēt pastāvīgi glabājamos un ilgtermiņa glabājamos dokumentus;
-strādāt Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas Iestāžu portālā, veicot tajā dokumentu ievadi, uzskaiti un arhivēšanu;
-veikt īslaicīgi glabājamo dokumentu uzskaiti, pārbaudi, pieņemot tos glabāšanā;
-strādāt ar dokumentu vadības sistēmu, arhivējot sistēmā esošos dokumentus arhīva modulī.
Pretendentiem jāiesniedz šādi dokumenti:
-motivēta pieteikuma vēstule;
-dzīvesgājuma apraksts (CV);
-izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.
Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "Pieteikums Kancelejas arhīvista amatam" aicinam sūtīt elektroniski (e-pasta adrese: ) vai personīgi Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, vai sūtot pa pastu uz adresi – Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001 līdz 2021.gada 12.martam. Tālrunis uzziņām 65071163 (Kancelejas vadītāja Ingūna Šubrovska).
Amatam noteikta: 18.1.amata saime, 9.mēnešalgu grupa (bruto mēnešalga no 900 līdz 1190 euro).
Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti konkursa norises procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.