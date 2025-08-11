Kopš 2010.gada būtiski sarucis abortu skaits nepilngadīgu meiteņu vidū

Pirmdiena, 11.08.2025 22:46
Liega, Olga, Zigita, Zita
Svētdiena, 10. augusts, 2025 12:36

Foto: freepik
Kopš 2010.gada Latvijā būtiski sarucis abortu skaits nepilngadīgu meiteņu vidū, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotā informācija.

2023.gadā Latvijā kopumā reģistrēti 4611 aborti, to skaitā 2700 mākslīgie aborti. Kopš 2010.gada abortu skaits būtiski sarucis - togad valstī reģistrēti 10 820 aborti, 2022.gadā - 5009, bet 2023.gadā - 4611. Attiecīgi strauji sarucis arī mākslīgo abortu skaits - no 7443 abortiem 2010.gadā līdz 2700 šādām manipulācijām 2023.gadā.

Līdzīga tendence ir arī nepilngadīgu meiteņu vidū. Kopumā 2023.gadā Latvijā reģistrēti 58 aborti (43 - mākslīgie) meitenēm vecumā no 15 līdz 17 gadiem, kā arī trīs aborti meitenēm līdz 14 gadu vecumam.

Tas ir apmēram pieckārtīgs samazinājums - 2010.gadā kopumā meitenēm līdz 14 gadiem reģistrēti 10 aborti, bet vecumā no 15 līdz 17 gadiem - 279.

2025.gada sākumā Latvijā dzīvoja 1,857 miljoni iedzīvotāju, no tiem 344 000 jeb 18,5% bija bērni vecumā līdz 17 gadiem. Kopš 2016.gada sākuma bērnu skaits samazinājies par 8800 jeb 2,5%.

