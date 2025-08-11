Kopš 2010.gada būtiski sarucis abortu skaits nepilngadīgu meiteņu vidū

2023.gadā Latvijā kopumā reģistrēti 4611 aborti, to skaitā 2700 mākslīgie aborti. Kopš 2010.gada abortu skaits būtiski sarucis - togad valstī reģistrēti 10 820 aborti, 2022.gadā - 5009, bet 2023.gadā - 4611. Attiecīgi strauji sarucis arī mākslīgo abortu skaits - no 7443 abortiem 2010.gadā līdz 2700 šādām manipulācijām 2023.gadā.
Līdzīga tendence ir arī nepilngadīgu meiteņu vidū. Kopumā 2023.gadā Latvijā reģistrēti 58 aborti (43 - mākslīgie) meitenēm vecumā no 15 līdz 17 gadiem, kā arī trīs aborti meitenēm līdz 14 gadu vecumam.
Tas ir apmēram pieckārtīgs samazinājums - 2010.gadā kopumā meitenēm līdz 14 gadiem reģistrēti 10 aborti, bet vecumā no 15 līdz 17 gadiem - 279.
2025.gada sākumā Latvijā dzīvoja 1,857 miljoni iedzīvotāju, no tiem 344 000 jeb 18,5% bija bērni vecumā līdz 17 gadiem. Kopš 2016.gada sākuma bērnu skaits samazinājies par 8800 jeb 2,5%.