Krapes muižas svētki tika ieskandināti ar tautas mūzikas skaņām, biedrībai “Skaņumāja” iepazīstinot ar tradicionālo mūzikas instrumentu daudzveidību un attīstību Latvijā. “Skaņumājā” izveidotajā muzejā laika gaitā apkopota bagātīga tautas mūzikas instrumentu kolekcija, kuru lielākā daļa ir latviešu meistaru darināta; daudzi no šiem instrumentiem ir maz zināmi plašākai publikai. Etnomuziklogs Ilmārs Pumpurs, kas ir viens no šīs ekspozīcijas veidotājiem un papildinātājiem, savu stāstījumu padarīja “dzīvu”, liekot tautas mūzikas instrumentiem arī ieskanēties.
Daudzveidīgu piedāvājumu svētku programmai bija sagatavojuši vietēji ražotāji. Vīna darītavā “Lauskis”, kas izveidota 2019. gadā, tika piedāvāta vecajos muižas dārznieka mājas pagrabos izvietotās vīna ražotnes apskate un dažādu šķirņu – upeņu, aveņu, cidoniju u.c. – vīna, kā arī sidra degustācija. Krapes ūdensdzirnavās varēja degustēt ārstniecības augu eliksīrus, kā arī iegādāties dažādus no augiem tapušus produktus, kūpinātus Āfrikas samus un ar augiem rotātas sojas vaska sveces. Savukārt aveņu audzētavā “Aveņu Park(a)s” bija iespējams iegādāties vai arī pašiem salasīt gardas un sulīgas rudens ogas.
Pēcpusdienā Krapes muižas svētku apmeklētājiem tika piedāvāta arī ekskursija – pastaiga muižas parkā, kurā kādreiz atradusies Krapes muižas kompleksa galvenā ēka – 1909.-1910. gadā celtā pils. Lai arī skaistā ēka tika sagrauta Pirmā pasaules kara laikā, Lobes upes ieskautais senais parks vēl arvien var lepoties ar daudzām svešzemju koku sugām.
Pasākuma izskaņā Krapes muižas svētku organizētāji aicināja doties “muzikālā pastaigā” – koncertā, ar kuru tika atklāta biedrības “Skaņumāja” radītā “Zaļā skatuve”. Tajā piedalījās kapela “Aizezeres muzikanti”, Ķeguma ģitārspēles studija, folkloras kopa “Liepu laipa”, Ogres danču klubs, kapela “Hāgenskalna muzikanti” un grupa “Rahu the Fool”.
“Zaļo skatuvi” biedrība "Skaņumāja" izveidojusi Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” Publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Zied zeme” Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 līdzfinansētā projekta “Zaļā Skaņumāja – aktivitāšu ārtelpa mācību un kultūras pasākumiem” ietvaros; projekta Nr. 20-04-AL02-A019.2202-000014. Koncerta laikā, dāvinot ceriņkrāsas parka rozes stādu, biedrību sveica arī Publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Zied zeme" valdes locekle Linda Cīrule.
Savukārt svētki tika rīkoti ar Ogres novada pašvaldības projektu konkursa „Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”) un Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2021 finansiālu atbalstu.