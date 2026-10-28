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Trešdiena, 28. oktobris, 2026 16:08

Krapē top mūsdienīga ūdensapgādes sistēma

OgreNet
Krapē top mūsdienīga ūdensapgādes sistēma
Foto: ogresnovads.lv
Trešdiena, 28. oktobris, 2026 16:08

Krapē top mūsdienīga ūdensapgādes sistēma

OgreNet

Krapes pagasta “Cerībās” uzsākti ūdensapgādes sistēmas izbūves darbi, kuru rezultātā vietējās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tiks nodrošinātas ar stabilu un kvalitatīvu ūdensapgādi, vēsta Ogres novada pašvaldība.

Projekta īstenošanai pašvaldības 2026. gada budžetā paredzēti 120 000 eiro.

Projekta “Ūdens urbuma izbūve un ūdensapgādes sistēmu ierīkošana Ogres novadā, Krapes pagastā, “Cerības”” ietvaros paredzēts izbūvēt jaunu ūdens urbumu un atdzelžošanas staciju, kā arī ierīkot nepieciešamo ūdensapgādes infrastruktūru un pieslēgumus dzīvojamām ēkām.

Jaunā sistēma ļaus uzlabot dzeramā ūdens kvalitāti un ūdensapgādes drošumu, samazinot ūdens padeves traucējumu risku un nodrošinot iedzīvotājiem ērtākus ikdienas dzīves apstākļus, vēstīts pašvaldības mājaslapā. 

Ņemot vērā darbu specifiku, kā arī nepieciešamo profesionālo pieredzi un tehnisko kapacitāti, projekta īstenošana uzticēta Ogres novada pašvaldības aģentūrai “Ogres komunikācijas”.

Darbus plānots pabeigt līdz 2026. gada beigām.

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