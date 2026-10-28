Krapē top mūsdienīga ūdensapgādes sistēma

Projekta īstenošanai pašvaldības 2026. gada budžetā paredzēti 120 000 eiro.
Projekta “Ūdens urbuma izbūve un ūdensapgādes sistēmu ierīkošana Ogres novadā, Krapes pagastā, “Cerības”” ietvaros paredzēts izbūvēt jaunu ūdens urbumu un atdzelžošanas staciju, kā arī ierīkot nepieciešamo ūdensapgādes infrastruktūru un pieslēgumus dzīvojamām ēkām.
Jaunā sistēma ļaus uzlabot dzeramā ūdens kvalitāti un ūdensapgādes drošumu, samazinot ūdens padeves traucējumu risku un nodrošinot iedzīvotājiem ērtākus ikdienas dzīves apstākļus, vēstīts pašvaldības mājaslapā.
Ņemot vērā darbu specifiku, kā arī nepieciešamo profesionālo pieredzi un tehnisko kapacitāti, projekta īstenošana uzticēta Ogres novada pašvaldības aģentūrai “Ogres komunikācijas”.
Darbus plānots pabeigt līdz 2026. gada beigām.