Tajā skaitā novākts 2011. gada vasarā siguldiešu sarūpētais un Sibīrijā nogādātais piemiņas akmens, kuru veidoja mākslinieks Guntis Panders un kura teksts latviešu un krievu valodās vēstīja: "Lai akmens runā un sēro par politisko represiju upuriem - latviešiem."
Tomskas apgabals kopš cara laikiem simtiem tūkstošu ļaužu bijis izsūtījuma un ieslodzījuma vieta, kas īpaši "uzplauka" Staļina terora un represiju gados, atzīmē laikraksts. "Sēru akmeni" un Piemiņas skvēru Tomskā, agrākā PSRS NKVD izmeklēšanas cietuma teritorijā, oficiāli atklāja 1992. gada 25. oktobrī. Kad 1989. gadā pie bijušā cietuma sākās labiekārtošanas darbi, starp būvgružiem atrada cilvēku kaulus un pazīmes, ka tur atradušies masu apbedījumi, kas acīmredzot izvesti, likvidējot cietumu.