Krievijas specdienestu organizētajā sabotieru grupā bijuši četri Latvijas iedzīvotāji

Tie ir šogad martā lauku īpašumā Vidzemē aizturētais, 62 gadus vecais Latvijas nepilsonis Vasilijs Kovačs, viņa māsas dēli, divdesmitgadnieki Romāns un Vadims Borsuki no Ukrainas, kuri ar māti Latvijā bija nonākuši, bēgot no kara, un bijušais zemūdens stūrmanis no Rīgas, pensionārs Aleksandrs Kacers.
Lietuvas izmeklētāji uzskata, ka brāļi ar Kovaču 2024.gada jūnijā un jūlijā divreiz aizgādāja sabotāžai domātās pakas no Rīgas uz Viļņu. Kacers bijis vēl viens paku sūtījuma ķēdes posms.
Šis atzars, kas sākās Latvijā un apvienoja pamatā bijušos padomju zemūdens flotes biedrus, bija daļa no vērienīgas Krievijas militārā izlūkošanas dienesta (GRU) sabotāžas operācijas, vēsta "Re:Baltica".
Lietuvas prokuratūra Kovaču tir aizdomās par piedalīšanos teroristu grupas organizētās darbībās, par ko draud 20 gadu cietumsods vai pat brīvības atņemšana uz mūžu. Kovačs vainu noliedz un uzstāj, ka lieta ir safabricēta.
Tomēr, kā norāda "Re:Baltica", viņš neatgādina parastu Latvijas iedzīvotāju, kurš katru dienu iet uz darbu un nedēļas nogalēs dodas makšķerēt.
"Re:Baltica" zināms, ka Kovačs Latvijā ieradās 80. gados no Ukrainas, lai strādātu celtniecībā, un Latvijā nodibināja ģimeni. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas viņš izveidojis ar tirdzniecību saistītu biznesu Krievijā, kas viņam vēlāk esot atņemts. Viņš saimniekojis zirgu saimniecībā, kas pieder radiniekam, un periodiski guvis ienākumus kā kapteinis, pārvedot mazizmēra kuģus no Spānijas uz Kubu, Kaboverdi Atlantijas okeānā un Maljorku.
Kratīšanā viņa mājā Valsts drošības dienests (VDD) virtuvē zem izlietnes starp trauku mazgājamām kapsulām atradis pistoli ar novīlētu sērijas numuru. Izmeklētāji konfiscējuši arī priekšmetu, kas līdzinājās mobilo sakaru slāpēšanas ierīcei.
"Re:Baltica" vēsta, ka vienlaikus kratīšanā tika atrasta arī kriminālās autoritātes Genādija Vaļagina slepkavības krimināllietas materiāli. Vaļaginu 2022.gadā nošāva Pļavniekos, un par viņa slepkavību notiesāja divus Lietuvas pilsoņus. Kovača versijā materiālus kāds atstājis viņa mājas pastkastītē cerībā, ka viņš "spēs palīdzēt". Kovačs gan neesot spējis loģiski izskaidrot, kā tieši viņš varētu palīdzēt. Viņš arī nezinot, kā virtuvē nonāca pistole.
Kovačs ir vienīgais Latvijas atzarā iesaistītais, kurš joprojām ir apcietināts. Abus brāļus izmeklētāji atbrīvoja pēc pāris mēnešiem, bet šovasar no apcietinājuma atbrīvots arī pensionārs Kacers.
VDD apstiprinājis, ka pēc Lietuvas kolēģu pieprasījuma aizturējis Kovaču un pārmeklējis ar viņu saistītas vietas. Vairāk izpaust VDD atteicās, jo lieta ir Lietuvas prokuratūras pārziņā. Lietuvas izmeklētāji par to runāt atteicās, norāda "Re:Baltica".
Jau ziņots, ka Lietuvas Ģenerālprokuratūra un Lietuvas Kriminālpolicijas birojs atklājuši personu grupu, kas organizējusi četrus teroraktus Eiropas valstīs.
Noskaidrots, ka 1973.gadā dzimušais Lietuvas pilsonis A.Š. pagājušā gada 19.jūlijā, darbojoties kopā ar līdzdalībniekiem, izmantojis starptautiskos piegādes dienestus DHL un DPD, lai no Viļņas uz Eiropas valstīm nosūtītu četrus sūtījumus ar pašizgatavotām sprāgstierīcēm. Mediji iepriekš ziņojuši, ka šī Lietuvas pilsoņa vārds ir Aleksandrs Šuranovs.
Divi no šiem sūtījumiem tika nosūtīti uz Lielbritāniju ar DHL kravas lidmašīnām, bet pārējie divi tika nosūtīti uz Poliju ar DPD kravas automašīnām.
Saskaņā ar prokuratūras sniegto informāciju sākotnējā izmeklēšanā tika konstatēts, ka noziegumus organizēja un koordinēja Krievijas pilsoņi, kas bija saistīti ar Krievijas militārās izlūkošanas dienestiem.
Vairāki no noziegumu koordinatoriem ir tieši saistīti arī ar 2024.gada maijā Viļņā notikušo teroraktu, kad tika aizdedzināts veikals "Ikea".
Tie ir 1988.gadā dzimušais Ukrainas pilsonis Danilo Hromovs, kurš izmanto arī Krievijas pilsoņa Jaroslava Mihailova personas datus, un 1971.gadā dzimušais Lietuvas un Krievijas dubultpilsonis Toms Dovgans Stabačinsks, teikts Lietuvas prokuratūras paziņojumā.
Pašlaik 15 personām izvirzītas apsūdzības noziedzīgu nodarījumu organizēšanā un izdarīšanā. Apsūdzētie ir Krievijas, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Ukrainas pilsoņi.
Trīs no viņiem izsludināti starptautiskā meklēšanā.
Saskaņā ar Lietuvas tiesībsargājošo iestāžu sniegto informāciju izmeklēšanā atklāts, ka dažas no pakās paslēptajām sprāgstierīcēm eksplodējušas.
2024.gada 20.jūlijā Leipcigas lidostā Vācijā tieši pirms kravas iekraušanas DHL kravas lidmašīnā sūtījumā no Viļņas, kas tālāk bija jānogādā Lielbritānijā, esošā sprāgstierīce tika detonēta ar iepriekš ieprogrammētu elektronisku taimeri un notika aizdegšanās.
Nākamajā dienā otra paciņa uzsprāga un aizdegās DPD kravas automašīnā, kas bija ceļā caur Poliju, un 22.jūlijā trešā paciņa aizdegās DHL noliktavā Birmingemā, Lielbritānijā.
Ceturtais sūtījums, kas ar DPD kravas automašīnu bija ceļā pa sauszemi Polijā, neaizdegās, jo tehniska defekta dēļ netika izraisīta detonācija.
"Izmeklēšanas laikā tika noskaidrots, ka paštaisīto sprāgstierīču lādiņus ar lielu aizdedzināšanas spēku kontrolēja elektroniski taimeri, kas bija paslēpti masāžas (vibrācijas) spilventiņos, savukārt higiēnas un kosmētikas līdzekļu tūbiņās bija papildu degošu vielu maisījumi, kas paredzēti aizdedzināšanas efekta pastiprināšanai. Sprādzienbīstamā efekta radīšanai tika izmantots rūpniecisks un militārs materiāls - termīts, kam ir ārkārtīgi augsta degšanas temperatūra," vēsta Lietuvas tiesībaizsardzības iestādes.