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Pirmdiena, 21. septembris, 2026 08:06

Krievijas "vēlēšanās" uzvar Putina partija; vēlētāju aktivitāte Latvijā bijusi ārkārtīgi zema

OgreNet / Leta
Krievijas "vēlēšanās" uzvar Putina partija; vēlētāju aktivitāte Latvijā bijusi ārkārtīgi zema
Vēlēšanu norises vieta pie Krievijas vēstniecības Rīgā. Foto: jauns.lv (Gatis Rimšs)
Pirmdiena, 21. septembris, 2026 08:06

Krievijas "vēlēšanās" uzvar Putina partija; vēlētāju aktivitāte Latvijā bijusi ārkārtīgi zema

OgreNet / Leta

Tā dēvētajās Krievijas parlamenta vēlēšanās "uzvarējusi" valdošā partija "Vienotā Krievija", kas ieguvusi vairāk nekā pusi balsu, apgalvo krievu propagandas rupori. Saskaņā ar rezultātiem, kas iegūti pēc vairāk nekā puses biļetenu saskaitīšanas, "Vienotā Krievija" saņēmusi 57,9% balsu, atsaucoties uz vēlēšanu komisiju, apgalvo Kremļa kontrolētā aģentūra "Interfax". Neskatoties uz Kijivas un starptautiskās sabiedrības protestiem, tā dēvētās vēlēšanas pirmo reizi tika rīkotas arī Krievijas okupētajās Ukrainas teritorijās Luhanskas, Doneckas, Zaporižjas un Hersonas apgabalos, kur balsošana bieži notika zem iebrucēju automātu stobriem. Kā ziņo Valsts policija, Krievijas Valsts domes vēlēšanās Rīgā piedalījušies 290 Krievijas pilsoņi jeb tikai 0,8 % no visiem Latvijā balsstiesīgajiem Krievijas pilsoņiem.  

Saskaņā ar sākotnējām aplēsēm, ņemot vērā arī vienmandāta vēlēšanu apgabalus, valdošajai partijai Valsts domē būs 309 no 450 vietām, un tai būs nodrošināts divu trešdaļu vairākums, kas nepieciešams konstitūcijas grozīšanai, norāda neatkarīgais laikraksts "Novaja Gazeta".

Krievijas vēlēšanu farsā, kas ilga trīs dienas, bija ļauts piedalīties tikai tām partijām, kas atbalsta diktatoru Vladimiru Putinu un Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu. Krievijas vienīgā pretkara partija "Jabloko" tika izslēgta no dalības "vēlēšanās".

Valsts domē tādējādi iekļuvušas tikai tur līdz šim pārstāvētās partijas - komunisti ar 13,8% balsu, nelaiķa Vladimira Žirinovska savulaik dibinātā Liberāldemokrātiskā partija ar 8,8% balsu, pseidoliberālā partija "Jaunie ļaudis" ar 7,9% balsu un "Taisnīgā Krievija" ar 5,1% balsu.

Saskaņā ar varasiestāžu datiem vēlētāju aktivitāte esot sasniegusi 56%, kas ir vairāk nekā iepriekšējā Valsts domes vēlēšanu izrādē 2021. gadā.

Jau ziņots, ka Latvija neatzīst Krievijas tā dēvētajās Valsts domes vēlēšanās notikušo balsošanu Ukrainas pagaidu okupētajās teritorijās, Moldovas Piedņestras reģionā un Gruzijas reģionos – Abhāzijā un Chinvali/Dienvidosetijā.  

Ārlietu ministrija uzsver, ka Krievijas īstenotā Ukrainas teritoriju nelikumīgā pagaidu okupācija un prettiesiskā aneksija, Gruzijas Abhāzijas un Chinvali/Dienvidosetijas reģionu okupācija, kā arī tās patvaļīgās un prettiesiskās darbības Moldovas Piedņestras reģionā ir pretrunā starptautiskajām tiesībām. Šajās teritorijās rīkotajām tā dēvētajām Valsts domes vēlēšanām nav leģitīma pamata, un Latvija tās neatzīst.

Latvija nosoda Krievijas tā dēvēto Valsts domes vēlēšanu rīkošanu Krimas pussalā un Sevastopolē, Doneckas, Luhanskas, Zaporižjas un Hersonas apgabalos, Moldovas Piedņestras reģionā, kā arī Gruzijas Abhāzijas un Chinvali/Dienvidosetijas reģionos.  Latvija atkārtoti pauž visstingrāko atbalstu Moldovas, Ukrainas un Gruzijas suverenitātei un teritoriālajai integritātei to starptautiski atzītajās robežās, paziņojumā norāda Ārlietu ministrija.

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