Ģenerālprokuratūrā pabeigta pārbaude saistībā ar Paula pilnvarotā pārstāvja iesniegumu par nelikumīgām darbībām ar Paula personas datiem, organizējot kora mūzikas pasākumu, aģentūru LETA informēja prokuratūra.
Prokurora pārbaudes laikā tika iegūta pretrunīga informācija par to, vai pasākuma organizators saņēmis Paula atļauju savu personas datu izmantošanai.
Saskaņā ar Kriminālprocesa likumu kriminālprocesu var sākt, ja ziņas satur informāciju par iespējamu notikušu noziedzīgu nodarījumu un tās ir iespējams pārbaudīt tikai ar kriminālprocesa līdzekļiem un metodēm, norādīja prokuratūrā.
Pamatojoties uz to, ka prokurora pārbaudes laikā iegūtās ziņas norāda uz iespējamām nelikumīgām darbībām ar komponista personas datiem, tika sākts kriminālprocess, informēja prokuratūrā.
Lieta ierosināta pēc Krimināllikuma panta "Nelikumīgas darbības ar fiziskās personas datiem" un tā nosūtīta Valsts policijai pirmstiesas izmeklēšanas veikšanai.
Kā aģentūrai LETA apstiprināja advokāts Ivo Klotiņš, viņš vērsies ar iesniegumu Ģenerālprokuratūrā kā Paula pilnvarotais pārstāvis.
Kā aģentūru LETA informēja pasākuma rīkotāji, koncerta "Manai dzimtenei" organizatori atbalsta tiesībsargājošo iestāžu rīcību, sākot pārbaudi par iespējamu nelikumīgu rīcību ar maestro personas datiem, un paļaujas, ka izmeklēšana tuvākajā laikā noskaidros visus apstākļus un noņems "jebkādas šaubu ēnas no gaidāmā notikuma".
Koncerta organizatori uzsver, ka pasākuma organizēšanā viņi rīkojušies "tiesiski un labticīgi" - no komponista pilnvarotā tiesību pārstāvja un kolektīvā pārvaldījuma organizācijas saņemtas vajadzīgās atļaujas un nopirktas licences.
Jau rakstīts, ka publiskajā telpā ilgāku laiku izskanēja domstarpības starp komponistu Paulu un dziesmu svētku "Manai dzimtenei" rīkotājiem par pasākuma norisi un sākotnējo maestro vārda izmantošanu.
Ņemot vērā situāciju, vēlāk pasākuma nosaukums ir mainīts, tajā vairs neiekļaujot maestro vārdu. Neskatoties uz minēto, atsevišķi mūziķi, kuru dalība pasākumā bija plānota, no uzstāšanās tajā ir atteikušies.