Pēc Krīgeres teiktā, lielākā daļa vidēja lieluma uzņēmumu līdz šim ir ieguvuši aptuveni 25-30% no šogad plānotā kūdras daudzuma.
Viņa skaidroja, ka šogad nepieciešams iegūt lielāku kūdras daudzumu, lai kompensētu iepriekšējos gados neiegūto. Pērn nozarei bija īpaši slikta sezona, tādēļ noliktavās krājumi ir iztirgoti, kā arī purvos esošās kūdras krautnes, kuras parasti tiek tirgotas līdz nākamā gada vasarai vai rudenim, pagājušajā gadā tika pilnībā iztirgotas, un šogad ir nepieciešams veidot jaunas.
Vienlaikus Krīgere atzina, ka kūdras ieguves nozari turpina ietekmēt izmaksu pieaugums. Saistībā ar Tuvo Austrumu konfliktu ir pieaugušas degvielas cenas, kas sadārdzina kūdras ieguves pašizmaksu, kā arī pieaugušas loģistikas izmaksas. Krīgere sacīja, ka kūdras eksporta loģistikas pakalpojumu izmaksas pieaugušas aptuveni trīs reizes, kas negatīvi ietekmējis arī pieprasījumu pēc kūdras starptautiskajos tirgos.
Pēc viņas teiktā, pērn kūdrai ļoti strauji pieauga cena, taču patlaban cenas ir samazinājušās par aptuveni 25-30%. Vienlaikus kūdras ieguves pašizmaksa turpina pieaugt un iepriekšējā līmenī, visticamāk, vairs neatgriezīsies. Izmaksu pieaugumu līdzās degvielas cenu kāpumam veicina arī citu ieguves procesā izmantoto resursu sadārdzināšanās, tostarp saiņošanas plēves cenas kāpums.
Krīgere pieprasījumu eksporta tirgos raksturoja kā mērenu. Viņa norādīja, ka pieprasījums patlaban ir nedaudz mazāks kā iepriekšējā gadā, jo daļa pircēju nepieciešamos kūdras apmērus iegādājās iepriekš. Tāpat pieprasījuma kritumu varētu būt ietekmējis aukstais pavasara sākums, proti, augu audzētāji vēlāk nekā ierasts sāka dažādu kultūru audzēšanu.
Runājot par nozares turpmākajām perspektīvām, Krīgere uzsvēra, ka daudz kas būs atkarīgs no laika apstākļiem un ģeopolitiskās situācijas, tādēļ patlaban ir grūti prognozēt, kāds kopumā kūdras nozarei būs šis gads.
Viņa arī uzsvēra, ka kūdra joprojām ir būtiska pārtikas ražošanas ķēdes sastāvdaļa, jo aptuveni 70% profesionālo substrātu ir balstīti uz kūdras bāzes. Tāpat visi mežu stādi sākotnēji tiek audzēti kūdrā.