Ceturtdiena, 09.10.2025 15:37
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 15:37
Elga, Elgars, Helga
Piektdiena, 26. marts, 2021 09:00

Kūlas dedzināšana ir bīstama un aizliegta!

ogresnovads.lv
Kūlas dedzināšana ir bīstama un aizliegta!
Piektdiena, 26. marts, 2021 09:00

Kūlas dedzināšana ir bīstama un aizliegta!

ogresnovads.lv

Lai arī pavasaris ir tikko sācies, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) jau ir dzēsis 19 kūlas ugunsgrēkus. Pirmais kūlas ugunsgrēks šogad tika reģistrēts 27.februārī, Ainažos, kur dega sausā zāle 30 m2 lielā platībā.Lai gan šķiet, ka kūlas dedzināšana ir visas Latvijas problēma, tomēr ik gadu ir novadi, kuros nav reģistrēts neviens kūlas ugunsgrēks!

Aizvadītajā gadā kūlas ugunsgrēku skaits ir būtiski samazinājies - 2020.gadā valstī reģistrēti 1379 kūlas ugunsgrēki, kas ir par 50,2% mazāk, salīdzinot ar 2019.gadu, kad kūlas ugunsgrēku skaits bija 2769.

Lai pavasarī neveidotos kūla un lai samazinātu kūlas ugunsgrēku skaitu, iedzīvotājiem un pašvaldībām ir jāsakopj savi īpašumi jau rudenī – jānopļauj zāle, jāsavāc atkritumi.

Tāpat arī jāatgādina, ka atbilstoši Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 55.panta trešajai daļai par kūlas dedzināšanu, piemēro naudas sodu fiziskajai personai no 280 EUR līdz 700 EUR.

VUGD atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta un tā apdraud cilvēku īpašumu, veselību un dzīvību, kā arī rada būtisku kaitējumu dabai, jo iznīcina vērtīgus augus, kukaiņus, sīkdzīvniekus un putnu ligzdas! VUGD aicina iedzīvotājus sakopt sev piederošās teritorijas bez kūlas dedzināšanas un gadījumos, ja ir izcēlies kūlas ugunsgrēks – nekavējoties zvanīt VUGD uz tālruni 112.

Rūpējoties par sabiedrības drošību un apkārtējo vidi, Ogres novada pašvaldība aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un ievērot VUGD norādījumus!

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?