"Tāpēc jāmeklē ne tikai, kur atrast līdzekļus budžetā jau ietvertajām vajadzībām, bet nauda jāatrod arī šai jaukajai dāvaniņai," sacīja Kulbergs.
Premjers uzsvēra, ka politiķiem, lemjot par jaunām vajadzībām un finansiāli ietilpīgiem pasākumiem, vienlaikus jāspēj atbildēt uz jautājumu, kur tiem rast finansējumu. "Nauda printerī neprintējas," piebilda Kulbergs.
Viņš norādīja, ka līdzekļus iespējams ne tikai pārdalīt, bet arī palielināt valsts ieņēmumus. Piemēram, nākamgad būšot pieejamas programmas, ar kuru palīdzību valsts varētu piesaistīt papildu finansējumu.
Tomēr šādu iespēju izmantošanai būšot nepieciešami politiski lēmumi. Ja politiķi tos pieņemt nevēlēsies, finansējums pedagogiem būs jārod, samazinot izdevumus citās jomās, atzina Kulbergs.
Kā ziņots, valdības rīcības plānā visvairāk pasākumu, kuru īstenošana būs iespējama tikai papildu finansējuma atrašanas gadījumā, ir Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) atbildības jomā, liecina sagatavotais valdības darba plāna projekts.
Kulbergs aģentūrai LETA pirmdien pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes teica, ka sākotnējā viņa valdības rīcības plāna variantā bija iekļauti 215 pasākumi, kuru skaits samazināts līdz 150, jo vairākas no iecerēm nebija finansiāli īstenojamas.
No izslēgtajiem pasākumiem 35 tomēr fiksēti kā tādi, kurus varētu īstenot, bet tikai tad, ja atbildīgajiem ministriem izdosies tiem atrast nepieciešamo finansējumu.
No šiem 35 pasākumiem par astoņiem galvenā atbildīgā institūcija ir IZM, bet par vēl vienu - IZM kopā ar Finanšu ministriju. Starp šiem pasākumiem ir, piemēram, jauna finansēšanas modeļa "Programma skolā" ieviešana pilnā apjomā, piešķirtā valsts un pašvaldību budžeta bāzes finansējuma saglabāšana pamatā konkrētajam mērķim, tai skaitā valsts apmaksātām pusdienām 50% apmērā piektās klases skolēniem no jaunā mācību gada, kā arī darba pie pedagogu atalgojuma grafika ieviešanas turpināšanas un citi.