Kulbergs uzsvēra, ka sarunās iesaistītas četras partijas un tuvākajā laikā tām jāvienojas par galvenajiem valdības darba principiem, tostarp stabilitāti, drošību, finanšu pārvaldību un cīņu ar karteļiem.
Viņš norādīja, ka līdz trešdienas rītam jābūt sagatavotai kopīgā rīcības dokumenta versijai, kuru partneri varētu izvērtēt, bet jau dienas gaitā sagaidāma atbilde, vai ir iespējams izveidot rīcībspējīgu koalīciju.
Politiķis arī informēja, ka par sarunu progresu tiks ziņots Valsts prezidentam. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka par amatu un atbildības jomu sadali sarunas vēl nav sākušās, jo tas būs nākamais solis pēc vienošanās par pamatprincipiem.
Kulbergs akcentēja, ka jaunās valdības darba centrā būs tuvāko 100 dienu laikā paveicamie uzdevumi, īpašu uzmanību pievēršot finanšu stabilizācijai un drošības stiprināšanai. Vienlaikus viņš norādīja uz nepieciešamību ievērot fiskālo disciplīnu un izvairīties no finansiāli nepamatotām iniciatīvām, koncentrējoties uz praktiski īstenojamiem risinājumiem.
No JV puses vēl tiek gaidīts galīgais lēmums par iesaistīšanos valdības veidošanā. Kulbergs uzsvēra, ka svarīgi ir panākt partneru savstarpēju izpratni un vienotu redzējumu par turpmāko darbu.
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) sarunas raksturoja kā konstruktīvas, norādot, ka tajās iezīmējas konkrēta virzība uz vienotu rīcības plānu un ka darbs pie tā turpināsies.
Savukārt Nacionālās apvienības politiķe Ilze Indriksone pauda, ka sarunas bijušas saturīgas un partneri vienojušies par jautājumiem, kuri pašlaik netiks virzīti, lai koncentrētos uz kopīgajiem mērķiem. Viņa uzsvēra, ka svarīgi jautājumi ir arī demogrāfija un veselības aprūpe, kur nepieciešams ielikt pamatus turpmākam darbam.
JV politiķe Inese Lībiņa-Egnere norādīja, ka partija kopumā atbalsta rīcības dokumenta izstrādi, tomēr vēl nepieciešamas iekšējas diskusijas frakcijā un valdē. Viņa uzsvēra, ka JV svarīgs aspekts ir cilvēktiesību standartu ievērošana un izvairīšanās no sabiedrību šķeļošiem jautājumiem. Gala lēmums no partijas puses gaidāms trešdien pēc visu iekšējo procedūru noslēgšanas.