Parkā tika apskatītas dažāda veida un izmēra šūpoles, kā arī drosmīgākie uzkāpa skatu tornī. Lai iepazītos viens ar otru, bērni piedalījās dažādās interaktīvās aktivitātēs un spēlēja spēles.
Lielu interesi un aizrautību bērnos izraisīja Ķeipenes piparkūku studijas apmeklējums. Uzņēmums ir pazīstams ar gardajiem mākslas darbiem – piparkūkām, kuras veidotas jebkurai gaumei, gan lielajiem, gan mazajiem un cilvēkiem ar labu humora izjūtu. Bērniem un jauniešiem tika rādīta arī filmiņa par piparkūku izgatavošanas procesu. Uzņēmumā bija iespēja vērot piparkūku tapšanas procesu un izmēģināt savu roku veiklību piparkūku veidošanā. Katra izveidotā piparkūka tika dāvāta līdz, kas priecēja daudzu bērnu sirsniņas.
Mājupceļā bērni apmeklēja Madlienas Novadpētniecības muzeja „Bet tā bija’” ekspozīciju, kur izzināja savas tautas vēsturi.
Arī nākošā diena bija pietiekami aizrautīga un interesanta, jo bērni apmeklēja Krapes pagasta, „Skaņumāju’’, kurā varēja aplūkot tradicionālo mūzikas instrumentu kolekciju.
Turpmāk iepazīstot Krapi, tika apmeklētas Krapes muižas ūdensdzirnavas, kas piedāvāja gan ekskursiju pa Krapes ūdensdzirnavām, gan sveču liešanas nodarbību, kurās izmanto videi un cilvēkiem draudzīgu ekoloģiski sertificētu sojas vasku. Tieši Sveču liešanas nodarbības izraisīja milzu interesi, un pēc tam katra izlietā svece aizceļoja bērniem, jauniešiem līdzi uz mājām.
Bērni atzīst, ka tieši iepazīšanās vienam ar otru, jaunu draugu iegūšana un Ogres novada vēstures izzināšana un dažādu kultūrvēsturisko objektu iepazīšana, ir bijis ļoti aizraujoši, un tad kultūras aktivitāšu moto ir attaisnojies - Iepazīt vienam otru un savu novadu, lūk tas ir aizraujoši!
Informāciju sagatavoja Ogres novada bāriņtiesa