"25 gadi muzeja kā organizācijas vēsturē ir samērā neliela laika vienība. Cilvēka dzīvē tas ir nopietns dzīves cēliens. Profesionālajā darbībā mūsdienu mainīgajā pasaulē 25 nepārtraukti gadi, kas veltīti vienai nozarei, ir apbrīnojama uzticība un mīlestība pret savu darbu. Šo 25 gadu laikā muzeju nozare ir ārkārtīgi mainījusies, bet šodien sveicam tos, kas iet līdzi laikam, maina darba metodes, bet tajā pašā laikā saglabā pašu pamatu - misijas apziņu pret kultūras mantojumu. Ikviena muzeja veiksme ir, ja tajā strādā darbinieki, kas dziļi pārzina muzeja krājumu, jaunieguvumus, muzeja pētniecības rezultātus un spēj savas zināšanas nodot jaunajiem kolēģiem. Tāpēc šodien no sirds izsakam pateicību par ieguldījumu Latvijas muzeju nozarē!" sveicot ilggadējos muzeju darbiniekus, akcentē kultūras ministrs Nauris Puntulis.
Par muzejā ieguldīto darbu aizvadītajos 25 gados Kultūras ministrijas pateicības raksti tika piešķirti Baltinavas novada muzeja vadītājai Antrai Keišai, Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeja speciālistei Ņinai Leonidovai, Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeja Tautas lietišķās mākslas studijas “Latgale” vadītājai Lilijai Zeiļai, Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja galvenajai speciālistei Antai Grasei, Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja vecākajai speciālistei vēstures jautājumos Ilzei Harunai, Latvijas Kara muzeja Saimniecības nodaļas vadītāja vietniekam Jurim Fleijam, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja galvenajai krājuma glabātājai Gunitai Baumanei, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja restauratorei Irbei Grīnbergai, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja noformēšanas māksliniecei Aigai Ivbulei, Ogres vēstures un mākslas muzeja izstāžu un ekspozīciju kuratorei Dagnijai Vegnerei, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja Restaurācijas nodaļas vadītājai Inetai Augustinai, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja kuģu modeļu un pulksteņu restauratoram Mārtiņam Maikem, Turaidas muzejrezervāta vecākajai kasierei Inesei Vecvanagai, Valmieras muzeja pētniecei Indrai Bērziņai un Ķekavas novadpētniecības muzeja vadītājai Inārai Rumbinai.
Kultūras ministrijas pateicības raksti tika pasniegti svinīgā pasākumā, kas norisinājās Rakstniecības un mūzikas muzeja sarunu telpā “Tintnīca,” Muzeju krātuvē (Pulka ielā 8, Rīgā).
Kultūras ministrija pateicības rakstus par ilggadēju darbu muzeju nozarē pasniedz ik gadu vasaras sākumā, kad muzeja nozare atzīmē Starptautisko Muzeju dienu un beigusi organizēt Muzeju nakts norises Latvijā. Epidemioloģisko drošības pasākumu dēļ šogad muzeji, izņemot to brīvdabas ekspozīcijas, apmeklētājiem bija slēgti, tādēļ arī svinīgais pasākums pārcelts uz rudeni.