Kur palika pārejas? Tīnūžu iedzīvotāji nobažījušies par drošību pēc autoceļa rekonstrukcijas

Agrāk tur bijušas divas iezīmētas vietas, pār kurām gājēji varēja droši šķērsot brauktuvi, taču pēc remontdarbiem autovadītājiem vairs nav jāpalēnina ātrums un jāpalaiž gājēji.
Vietējie satraucas, jo tur atrodas autobusu pieturas, kurās jānokļūst arī bērniem, riskējot ar drošību.
"Latvijas valsts ceļi" skaidro, ka gājēju pārejas, kas ierīkotas vietās, kurās nav pietiekami lielas gājēju plūsmas, rada pretēju efektu, jo autovadītāji rēķinās, ka gājēju tur parasti nav un nesamazina ātrumu, savukārt gājēji to maldīgi uztver kā drošu vietu, kur šķērsot brauktuvi.
Šobrīd tiekot izstrādāts būvprojekts gājēju un veloceliņa izveidei no Ogres līdz Tīnūžiem, un gājēju pāreju paredzēts izveidot pie rotācijas apļa Tīnūžu centrā.