Piektdiena, 1. maijs, 2026 12:43

Kur strādā un cik izglītoti ir iedzīvotāji? Nodarbinātības rādītāju augšgalā – arī Ogres novads

OgreNet
Kur strādā un cik izglītoti ir iedzīvotāji? Nodarbinātības rādītāju augšgalā – arī Ogres novads
Foto: www.pexels.com
2025. gada sākumā Latvijas darba tirgū 41,5% no 863 tūkstošiem nodarbināto bija augstākā izglītība. Kopš 2021. gada šis īpatsvars ir pieaudzis par 2,1 procentpunktu, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) aprēķins, izmantojot administratīvajos datu avotos pieejamo informāciju.

Raugoties uz iegūto izglītības līmeni, 22,1% nodarbināto bija maģistra grāds, savukārt bakalaura grāds – 14,7%, koledžas izglītība – 4,1% un doktora grāds – 0,7%. Vidējā izglītība bija 38,3% nodarbināto. Arodizglītību pēc vidējās izglītības bija ieguvuši 12,2%, pamatskolas izglītību – 7,6%, sākumskolas izglītību – 0,4% nodarbināto.

2025. gada sākumā 31,4% iedzīvotāju bija augstākā izglītība, kas ir par 0,3 procentpunktiem vairāk nekā gadu iepriekš. Salīdzinot ar 2024. gadu, sieviešu ar augstāko izglītību īpatsvars pieaudzis par 0,6 procentpunktiem līdz 37,5%, kamēr vīriešiem tas ir palicis iepriekšējā gada līmenī - 24,1%. Kopš 2019. gada vīriešu ar augstāko izglītību īpatsvars pieaudzis par 1,1 procentpunktiem, bet sieviešu – par 3,9 procentpunktiem, vēsta CSP.

2025. gada sākumā 863 tūkstoši jeb 54,6% iedzīvotāju 15 un vairāk gadu vecumā bija nodarbināti. Starp valstspilsētām augstākais nodarbinātības līmenis bija Rīgā (57,1%), Valmierā (56,7%), un Ogrē (56,2%), kam seko Jelgava (55,5%), Jūrmala (54,4%), Liepāja (52,8%), Jēkabpils (51,6%), Ventspils (50,2%), Rēzekne (49,9%) un Daugavpils (48,2%).

Augstākais nodarbinātības līmenis ir Mārupes (65,1%), Ādažu (63,2%), Ķekavas (63,1%), Ropažu (62,1%) un Salaspils (60,3%) novadā 15 gadus vecu un vecāku iedzīvotāju vidū. Nodarbinātības līmenis starp 55–60% ir Siguldas (59,4%), Olaines (58,9%), Saulkrastu (58,4%), Ogres (57,1%), Jelgavas (55,4%) novadā.

Lielā daļā novadu nodarbinātības līmenis ir starp 50–55%. Tie ir Smiltenes (54,8%), Cēsu (54,8%), Valmieras (54,4%), Tukuma (53,6%), Bauskas (53,0%), Dienvidkurzemes (52,8%), Gulbenes (52,6%), Dobeles (52,1%), Ventspils (51,6%), Limbažu (51,6%), Saldus (51,3%), Jēkabpils (51,2%), Kuldīgas (51,2%), Talsu (51,1%), Madonas (50,9%), Alūksnes (50,8%), Aizkraukles (50,5%) un Preiļu (50,2%) novads.

Zemākais nodarbinātības līmenis ir Krāslavas (44,4%), Ludzas (45,4%), Augšdaugavas (46,6%), Valkas (46,8%), Rēzeknes (47,8%), Līvānu (48,7%), Balvu (49,3%) novadā.

Oficiālās statistikas portālā dati par izglītības un nodarbinātības rādītājiem pieejami teritoriālā detalizācijā – reģionos, valstspilsētās, novados, pilsētās, pagastos, apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās, atzīmē CSP.

