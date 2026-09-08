Otrdiena, 08.09.2026 20:12
Ilga
Otrdiena, 08.09.2026 20:12
Ilga
Otrdiena, 8. septembris, 2026 15:16

Kurā Latvijas pusē dzīvojošajiem uzspīdēs veiksme? Rīt vietām gaiss iesils līdz pat +27 grādiem

Leta/OgreNet
Kurā Latvijas pusē dzīvojošajiem uzspīdēs veiksme? Rīt vietām gaiss iesils līdz pat +27 grādiem
Foto: Unsplash.com
Otrdiena, 8. septembris, 2026 15:16

Kurā Latvijas pusē dzīvojošajiem uzspīdēs veiksme? Rīt vietām gaiss iesils līdz pat +27 grādiem

Leta/OgreNet

Trešdiena Latvijā būs nedēļas siltākā diena, maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no +19 grādiem vietām piekrastē līdz +27 grādiem valsts dienvidu, dienvidaustrumu daļā, prognozē sinoptiķi.


Latgalē un Sēlijā laiks būs sauss un lielākoties saulains, pārējā valstī gaidāmas daļēji mākoņainas debesis, vietām īslaicīgi līs un iespējams pērkona negaiss.

Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, dažviet ar brāzmām līdz 14 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra naktī un no rīta būs +11..+17 grādi.

Rīgā mākoņi daļēji klās debesis, iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Vējam lēni līdz mēreni pūšot no dienvidu puses, gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +15 grādiem un dienā pakāpsies līdz +26 grādiem.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.