Drošības nauda 10% no mantas nosacītās sākumcenas un izsoles reģistrācijas maksa 10,00 EUR iemaksājama Lielvārdes novada pašvaldības norādītajā bankas kontā: LV19HABA0551026635681, a.s. Swedbank, HABALV22, ar norādi - Kokmateriālu izsole.
Izsole notiks Lielvārdes novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, 2021.gada 23.martā pulksten 10.00. Pieteikumu reģistrācija Lielvārdes novada pašvaldībā (KAC) līdz 2021.gada 22.marta pulksten 15.00.
Uzziņas un par Izsolāmās mantas apskati sazināties pa tālruni 65053370.