Izsole notiks Lielvārdes novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, 2021.gada 5.martā pulksten 11.00. Pieteikumu reģistrācija Lielvārdes novada pašvaldībā (KAC) līdz 2021.gada 4.marta pulksten 15.00.
Uzziņas un par Izsolāmās mantas apskati sazināties pa tālruni 65053370.
Lielvārdes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu – kurināmo malku 35,0 m3, dažādu sugu koki, malkas garums - trīs metri, vidēji sausa, par izsoles nosacīto sākumcenu 770,00 EUR:
pirmās izsoles – malkas – 1.daļas cena – 220,00 EUR;
pirmās izsoles – malkas – 2.daļas cena – 220,00 EUR;
pirmās izsoles – malkas – 3.daļas cena – 330,00 EUR.
Izsoles solis 10,00 EUR.
Drošības nauda 10% no mantas nosacītās sākumcenas un izsoles reģistrācijas maksa 5,00 EUR iemaksājama Lielvārdes novada pašvaldības norādītajā bankas kontā: LV19HABA0551026635681, a.s. Swedbank, HABALV22, ar norādi - Malkas izsole.
Izsole notiks Lielvārdes novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, 2021.gada 5.martā pulksten 10.00. Pieteikumu reģistrācija Lielvārdes novada pašvaldībā (KAC) līdz 2021.gada 4.marta pulksten 15.00.
Uzziņas un par Izsolāmās mantas apskati sazināties pa tālruni 65053370.