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Bruno, Telma
Trešdiena, 9. septembris, 2026 12:19

Labas ziņas peldētgribētājiem - darbu atsāk peldbaseins "Neptūns"

ogresnovads.lv
Labas ziņas peldētgribētājiem - darbu atsāk peldbaseins "Neptūns"
Foto: Ogres novads
Trešdiena, 9. septembris, 2026 12:19

Labas ziņas peldētgribētājiem - darbu atsāk peldbaseins "Neptūns"

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības aģentūra “Ogres komunikācijas” informē, ka no šī gada 15. septembra darbu atsāk peldbaseins "Neptūns".

Darba laiks no plkst. 7.00 līdz 21.30 (pēdējais apmeklētājs tiek ielaists plkst. 20.30)

Tvaika pirts darba laiks:

  • Pirmdien no plkst. 20.00
  • Otrdien no plkst. 20.00
  • Trešdien no plkst. 08.00
  • Ceturtdien no plkst. 20.00
  • Piektdien no plkst. 08.00
  • Sestdien no plkst. 08.00
  • Svētdien no plkst. 08.00
  • Svētku dienās no plkst. 08.00

Cenas ir nemainīgas:

  • Viens individuālais apmeklējums - 5,41 euro
  • Abonements 10 apmeklējuma reizēm - 48,68 euro

Ogres novada iedzīvotājiem uzrādot "Ogres novadnieka " karti:

  • pieaugušajiem - 4,60 euro
  • pensionāriem, invalīdiem - 3,52 euro
  • bērniem līdz 8 gadu vecumam un skolēniem - 2,60 euro

Abonements: pieaugušajiem 10 apmeklējuma reizēm - 41,38 euro

Abonements: pensionāriem un invalīdiem - 31,64 euro

Ģimenes biļetes cena vienam apmeklējumam uzrādot "Ogres novadnieka "karti:

  • 1 pieaugušais un 1 bērns - 5,41 euro
  • 1 pieaugušais un 2 bērni - 8,12 euro
  • 1 pieaugušais un 3 bērni - 10,82 euro
  • 2 pieaugušie un 1 bērns - 9,20 euro
  • 2 pieaugušie un 2 bērni - 11,89 euro
  • 2 pieaugušie un 3 un vairāk bērni 14,87 euro

Gan Lielais, gan Mazais (bērnu) baseins ir sagatavoti, lai uzņemtu ikvienu Ogres novada iedzīvotāju un peldētgribētāju!

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