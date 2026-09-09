Labas ziņas peldētgribētājiem - darbu atsāk peldbaseins "Neptūns"

Darba laiks no plkst. 7.00 līdz 21.30 (pēdējais apmeklētājs tiek ielaists plkst. 20.30)
Tvaika pirts darba laiks:
- Pirmdien no plkst. 20.00
- Otrdien no plkst. 20.00
- Trešdien no plkst. 08.00
- Ceturtdien no plkst. 20.00
- Piektdien no plkst. 08.00
- Sestdien no plkst. 08.00
- Svētdien no plkst. 08.00
- Svētku dienās no plkst. 08.00
Cenas ir nemainīgas:
- Viens individuālais apmeklējums - 5,41 euro
- Abonements 10 apmeklējuma reizēm - 48,68 euro
Ogres novada iedzīvotājiem uzrādot "Ogres novadnieka " karti:
- pieaugušajiem - 4,60 euro
- pensionāriem, invalīdiem - 3,52 euro
- bērniem līdz 8 gadu vecumam un skolēniem - 2,60 euro
Abonements: pieaugušajiem 10 apmeklējuma reizēm - 41,38 euro
Abonements: pensionāriem un invalīdiem - 31,64 euro
Ģimenes biļetes cena vienam apmeklējumam uzrādot "Ogres novadnieka "karti:
- 1 pieaugušais un 1 bērns - 5,41 euro
- 1 pieaugušais un 2 bērni - 8,12 euro
- 1 pieaugušais un 3 bērni - 10,82 euro
- 2 pieaugušie un 1 bērns - 9,20 euro
- 2 pieaugušie un 2 bērni - 11,89 euro
- 2 pieaugušie un 3 un vairāk bērni 14,87 euro
Gan Lielais, gan Mazais (bērnu) baseins ir sagatavoti, lai uzņemtu ikvienu Ogres novada iedzīvotāju un peldētgribētāju!