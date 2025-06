Labdarības gājienā vāc līdzekļus bērniem ar kustību traucējumiem; iespēja pievienoties gājienam, tostarp Ogres novadā

Pirmo reizi labdarības gājienu R. Požarskis aizsāka Latvijas simtgadē, veicot 1836 km garu gājienu apkārt Latvijai un kopumā saziedojot teju 3000 eiro. Šogad viņš labdarības gājienu 450 km garumā uzsāka 25. jūnijā, startējot Valkā. Gājiens ved pāri visai Latvijai pa Jēkaba ceļu, caur Rīgu līdz Skaistkalnei pie Lietuvas robežas.

Ikviens tiek aicināts pievienoties gājienam, noejot kaut nelielu gabaliņu kopā ar R. Požarski un veicot ziedojumu portālā "Ziedot.lv" .

Pievienoties R. Požarska gājienam var, veicot: 28. jūnijā no Valmieras 44 km līdz Cēsīm; 29. jūnijā no Cēsīm caur Līgatni 53 km līdz Siguldai; 30. jūnijā no Siguldas caur Krimuldu 34 km līdz Vangažiem; 1. jūlijā no Vangažiem caur Carnikavu 42 km līdz Vecāķiem; 2. jūlijā no Vecāķiem 23 km uz Rīgu, kad tiks apmeklēts arī bērnu rehabilitācijas centrs "Poga". "Ziedot.lv" pārstāvji īpaši aicina pievienoties Rīgas posmā, lai kopīgi aizietu līdz "Pogai" un satiktos ar bērniem, kam ziedojums ļoti nepieciešams!

Tāpat pievienoties gājienam ir iespēja, veicot: 3. jūlijā no Rīgas caur Salaspili 50 km līdz Ogrei; 4. jūlijā no Ogres caur Ķegumu 44 km līdz Vecumniekiem; 5. jūlijā no Vecumniekiem caur Bruknu 38 km līdz Bārbelei; 6. jūlijā no Bārbeles 17 km līdz finišam Skaistkalnē pie Lietuvas robežas.