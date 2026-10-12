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Pirmdiena, 12.10.2026 15:30
Kira, Valfrīds
Pirmdiena, 12. oktobris, 2026 10:29

Labestība ceļo no vienas sirds pie otras - Valdemāra pamatskola sagatvo dāvanas Ogres rajona slimnīcai

Ogres rajona slimnīca/OgreNet
Labestība ceļo no vienas sirds pie otras - Valdemāra pamatskola sagatvo dāvanas Ogres rajona slimnīcai
Foto: freepik
Pirmdiena, 12. oktobris, 2026 10:29

Labestība ceļo no vienas sirds pie otras - Valdemāra pamatskola sagatvo dāvanas Ogres rajona slimnīcai

Ogres rajona slimnīca/OgreNet

Pagājušajā nedēļā Ogres rajona slimnīcā viesojās Valdemāra pamatskolas skolēni un skolotāja, lai mazajiem pacientiem dāvātu pašu sarūpēto Drosmes kasti.

Tajā paslēptie pārsteigumi drīzumā nonāks pie bērniem, kuriem slimnīcas apmeklējums reizēm saistās ar satraukumu, neziņu un bailēm. Neliela rotaļlieta pēc izmeklējuma vai medicīniskas procedūras var kļūt par īpašu prieka mirkli, palīdzot aizmirst piedzīvoto satraukumu un atgādinot, ka ikviens mazais pacients ir drosminieks. Taču pats vērtīgākais šajā iniciatīvā nav dāvanu lielums vai skaits. Tā ir spēja pamanīt otra vajadzības, vēlme palīdzēt un apziņa, ka pat neliels labestības žests var padarīt kāda dienu gaišāku, norāda slimnīca. 

Ogres rajona slimnīca izsaka īpašu paldies par to, ka Drosmes kastes sarūpējuši paši bērni. Viņu atsaucība apliecina, ka līdzjūtība, iejūtība un prasme dalīties ir vērtības, kas aug un nostiprinās, darot labu citiem. 
"No sirds pateicamies Valdemāra pamatskolas skolēniem, viņu ģimenēm un pedagogiem par atsaucību, ieguldīto darbu un sarūpēto Drosmes kasti!" savos sociālajos tīklos pateicas slimnīca.
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