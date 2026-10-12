Tajā paslēptie pārsteigumi drīzumā nonāks pie bērniem, kuriem slimnīcas apmeklējums reizēm saistās ar satraukumu, neziņu un bailēm. Neliela rotaļlieta pēc izmeklējuma vai medicīniskas procedūras var kļūt par īpašu prieka mirkli, palīdzot aizmirst piedzīvoto satraukumu un atgādinot, ka ikviens mazais pacients ir drosminieks. Taču pats vērtīgākais šajā iniciatīvā nav dāvanu lielums vai skaits. Tā ir spēja pamanīt otra vajadzības, vēlme palīdzēt un apziņa, ka pat neliels labestības žests var padarīt kāda dienu gaišāku, norāda slimnīca.
Pirmdiena, 12. oktobris, 2026 10:29
Labestība ceļo no vienas sirds pie otras - Valdemāra pamatskola sagatvo dāvanas Ogres rajona slimnīcai
Pagājušajā nedēļā Ogres rajona slimnīcā viesojās Valdemāra pamatskolas skolēni un skolotāja, lai mazajiem pacientiem dāvātu pašu sarūpēto Drosmes kasti.