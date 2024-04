Lāčplēša dienā ogrēnieši godina savas tautas varoņus un Ukrainas aizstāvjus

Ogrē notika tradicionālais Lāpu gājiens no Strēlnieku piemiņas zīmes Daugavas krastā uz Brāļu kapiem. Lāpu gājiens Ogrē kā ik katru gadu, tā arī šogad pulcēja ļoti lielu dalībnieku skaitu, tajā piedalījās ne tikai Ogres pilsētas un novada iedzīvotāji, bet arī ļaudis no kaimiņu novadiem un pat no Rīgas.

Lāpu gājienā līdzās Latvijas sarkanbaltajiem karogiem plīvoja dzelteni zilais Ukrainas karogs, simboliski paužot latviešu tautas solidaritāti un atbalstu ukraiņu tautai tās varonīgajā cīņā ar Krieviju.

Kā katru gadu, arī šogad Lāčplēša dienas Lāpu gājienu kuplināja svinīgais brīdis pie monumentālā Latvijas karoga pilsētas centrā, kur muzicēja pūtēju orķestris HORIZONTS, iedzīvotājus uzrunāja Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis un Ukrainas Republikas vēstnieks Latvijā Oleksandrs Miščenko.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis atgādināja, ka brīvība nav pašsaprotama, bet tā ir jāizcīna: “Mēs šodien atceramies un pieminam mūsu varoņus, tēvus, vectēvus, strēlniekus, leģionārus un arī tos latviešus, kas tagad cīnās Ukrainas frontē, jo tādu nav maz. Mēs kopā esam daudz palīdzējuši Ukrainai, mūsu tēvi pateiktos mums par to, jo tā ir mūsu zemes brīvības saglabāšana. Palīdzot Ukrainai, mēs palīdzam sev. Mēs zinām, ka kāds ir izdomājis atjaunot padomju savienību, kuras sastāvā mēs esam bijuši. Mēs to vairs negribam! Un arī Ukrainas tauta grib būt brīva. Šodien atbrīvota Hersona, es ceru, ka katru mēnesi uzzināsim par jaunām atbrīvotām teritorijām.”

Ukrainas Republikas vēstnieks Latvijā Oleksandrs Miščenko sveica latviešu tautu Lāčplēša dienā, kas simbolizē uzvaru un varonību, kā arī pateicās Ogres novada iedzīvotājiem par sniegto atbalstu un aicināja atbalstīt Ukrainu arī turpmāk: “Jūsu senči tāpat kā ukraiņi šobrīd atdeva savas dzīvības par brīvību. Jau 261 dienu Ukrainas armija veiksmīgi aizstāv savu valsti pateicoties visas pasaules, tajā skaitā Latvijas atbalstam. Lai varētu sniegt saviem bērniem laimīgu nākotni brīvā zemē, mums ne tikai jāatkaro Ukrainas teritorijas, bet ir jāiznīcina Kremļa režīms tagad. Ukrainas armija, maksājot ar ukraiņu dzīvībām, ir gatava sargāt gan Ukrainas, gan Eiropas brīvību.”

Kopā ar ogrēniešiem Lāčplēša dienas pasākumā bija Latvijas Goda konsuls Doņeckas apgabalā Aleksandrs Povenko, kurš jau vakar ir ieradies Latvijā kopā ar vairākiem pārstāvjiem no Ukrainas. A.Povenko novēlēja visiem mieru un labklājību, atgādinot, ka tie latvieši, kas atdeva savu dzīvību par Latvijas neatkarību un brīvību, ir sarūpējuši mums dāvanu, kas jānovērtē, - šodienu un nākotni.

Jauno zemessargu svinīgo zvērestu pieņēma 54. kaujas atbalsta bataljona komandieris pulkvežleitnants Ainārs Rauza. Savā uzrunā A.Rauza lāpu gājiena dalībniekus aicināja padomāt par savu ieguldījumu mūsu valsts drošības stiprināšanā: “Mums visiem klātesošajiem jāatbild pašiem sev, vai esam izdarījuši visu, lai Ukraina uzvarētu un Latvija būtu drošībā, kāds ir mans ieguldījums un ko es varu palīdzēt, lai Latvija zeltu, attīstītos un mēs būtu brīvi.”

Svinīgajā brīdī piedalījās Ogres evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Mārtiņš Kalējs, kurš aicināja pastāvēt par savām un savas tēvzemes robežām: “Šodien, pieminot tos karavīrus, kuri atdeva savas dzīvības par Latviju, paturēsim prātā, ka katram laikmetam, katrai tautai, katrai paaudzei Dievs piešķir savus pārbaudījumus un izaicinājumus, kuri mums visiem kopā un katram atsevišķi prasa izšķiršanos par to, kas mēs esam un gribam būt, izšķiršanos par to, kas mums kā indivīdiem, kā tautai un kā valstij ir svarīgs, svēts un par ko esam gatavi iestāties un cīnīties. Mani iepriecina, ka esam pamodušies un esam atguvuši savu nacionālo pašapziņu, nojaucot okupācijas pieminekļus, atjaunojuši mūsu brīvības cīnītāju piemiņu, nostiprinājuši savas valodas un kultūras robežas, ka esam skaidri pauduši, ar ko mums ir un ar ko nav pa ceļam.”

Skanēja dzeja aktiera Jēkaba Reiņa izpildījumā. Svinīgajā pasākuma dzeju lasīja arī ukraiņu teātra un kino aktieris Timurs Ibraimovs, kurš ir piedalījies un ticis ievainots Maidana revolūcijas laikā, tagad kopā ar ģimeni ir radis patvērumu Latvijā un šobrīd kā brīvprātīgais darbojas Ukrainas bēgļu kopienas centrā Rīgā. Aktiera Ginta Grāveļa izpildījumā skanēja tituldziesma no seriāla “Sarkanais mežs”.

Pēc svinīgā brīža pie monumentālā Latvijas karoga Lāpu gājiens turpinājās, tā dalībniekiem pulcējoties piemiņas brīdī Brāļu kapos, lai godinātu kritušos Latvijas brīvības cīnītājus.

Brāļu kapos lāpu gājiena dalībniekus uzrunāja domes priekšsēdētājs E.Helmanis, Ukrainas vēstnieks Latvijā O.Miščenko, Zemessardzes 54.kaujas atbalsta bataljona kapelāns, Lielvārdes un Ķeguma evaņģēliski luterisko draudžu mācītājs Inguss Dāboliņš. Savukārt klusuma brīdi aicināja ieturēt Bruņoto spēku vecākais eksperts reliģiskajos jautājumos Elmārs Pļaviņš. Kritušie kareivji tika godināti ar zalvēm, pasākuma dalībnieki tika aicināti nolikt ziedus Latvijas brīvības cīnītājiem.

No plkst. 17 līdz 23 uz Ogres novada pašvaldības domes ēkas fasādes tika demonstrētas Ogres novada Kultūras centra un novada pašvaldības producētās filmas, veltītas Latvijas brīvības cīņu tematikai.

Atceroties mūsu tautas varoņus, arī Ogres novada Kultūras centra logos iemirdzēsies iespaidīga gaismas instalācija. Ogres novada Kultūras centra komanda apvienojot savas zināšanas, pieredzi un mūsdienu tehnoloģiju iespējas ir radījusi Latvijā vēl neredzētu gaismas instalāciju, kuru papildina mūzikas fragments no rokoperas LĀČPLĒSIS un noskaņu radoši skaņas elementi. Tumsas aizsegā, ar gaismas un skaņas palīdzību, Ogres novada Kultūras centra logos atdzīvosies Latvijas tautai nozīmīgi simboli, kas ataino cīņu par brīvību, neatkarību un mīlestību pret savu valsti.

Svinot Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienu, gaismas instalācijas Ogres novada Kultūras centra logos varēs apskatīt arī 17. un 18. novembrī.

Fotogalerija šeit: