LAD atgādina! Līdz 24.maijam jāpiesakās platību maksājumiem

LAD atgādina! Līdz 24.maijam jāpiesakās platību maksājumiem
LAD atgādina! Līdz 24.maijam jāpiesakās platību maksājumiem

Vēl līdz šī gada 24.maijam (līdz 15.jūnijam ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu) lauksaimnieki var pieteikties platību maksājumiem, aizpildot Vienoto iesniegumu Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

Lauku atbalsta dienests (LAD) aicina lauksaimniekus jau tagad pieteikties platību maksājumiem, lai neskaidrību gadījumā varētu saņemt visu nepieciešamo atbalstu no dienesta.

Klienti, kuri paši nevar aizpildīt informāciju EPS, palīdzību var saņemt pa tālruni – dienesta darbinieki tālruņa sarunas laikā klienta vietā aizpilda un iesniedz platību maksājumu iesniegumu. Sarežģītākās situācijās, ko nav iespējams atrisināt pa tālruni, ir iespējams pieteikties uz klātienes vizīti LAD klientu apkalpošanas centros – vizītei ir jāpiesakās iepriekš un jāvienojas ar dienestu par konkrētu tās laiku. Tas ir svarīgi, lai ievērotu visus drošības noteikumus Covid-19 izplatības dēļ.

Līdz 1.jūnijam norit iesniegumu pieņemšana marķētās dīzeļdegvielas iegādei, kam piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi. Lai saņemtu tiesības iegādāties marķētu dīzeļdegvielu, lauksaimniecības produkcijas ražotājam jāiesniedz iesniegums un jāapliecina, ka viņš veic saimniecisko darbību, kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā.

Aicinām klientus zvanīt uz LAD apkalpošanas tālruni 67095000, ja ir jautājumi un nepieciešama plašāka informācija par dienesta darbu un sniegtajiem pakalpojumiem. Aktuālā informācija ir atspoguļota arī dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv.

