Ministre norāda, ka lemjot par vienreizēju 500 eiro atbalstu par katru bērnu un vienreizēju 200 eiro atbalstu senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti, tika noteikts, ka no šiem pabalstiem netiks veikta parādu piedziņa un ieturējumi, kā arī tos neņems vērā, novērtējot mājsaimniecības materiālos resursus sociālās palīdzības piešķiršanai.
Tomēr, lai atbalstu nenovirzītu parādu dzēšanai, atbalsta saņēmējam par gaidāmo maksājumu bija jāinformē tiesu izpildītājs un jānorāda konts, kurā tas tiks ieskaitīts. Tas bija jādara, jo zvērinātam tiesu izpildītājam nav pieejama informācija par parādnieka kredītiestādes kontā esošo naudas līdzekļu izcelsmi.
Labklājības ministre uzsver, ka atbalstu iespējams atgūt tikai tādos gadījumos, ja tiesu izpildītājs naudu vēl nav pārskaitījis tālāk parāda piedzinējam. Ja tas jau noticis, atgūt to visticamāk vairs nav iespējams.
Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likumu zvērinātam tiesu izpildītājam ir pienākums no parādnieka piedzītos naudas līdzekļus pārskaitīt piedzinējam desmit dienu laikā no dienas, kad tie ieskaitīti zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā.
