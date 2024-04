Lai negaisa laikā nepazustu internets

Negaisam ir milzīga jauda un, tēlaini izsakoties, zibens ir kā milzīga dzirkstele, kas rodas starp pretēji lādētiem laukiem. Zibens laikā, kas ilgst 0,2 sekundes, šī dzirkstele starp mākoni un zemi augšup un lejup skrien pat vairākus desmitus reižu. Ir izpētīts, ka zibens spērienam ir 100 miljonu voltu spēks, kas ir līdzvērtīgs 650 000000 bateriju jaudai. Zibens uzplaiksnījuma laikā tas spīd ar tādu pašu spilgtumu kā miljons 100 vatu spuldzes. Savukārt zibens traucas 30 000 km/h ātrumā. Tas viss kopā ir arī iemesls, kāpēc elektroierīcēm var rasties bojājumi pat tad, ja zibens ietriecas elektropārvades līnijā vairāku kilometru attālumā. Būtiski atcerēties, ka televizori, datori, WiFi rūteri, dekoderi, ledusskapji, veļas mašīnas un citas ierīces ir ļoti jutīgas pret pārsprieguma impulsiem, ko izraisa negaiss un zibens spēriens. Rezultātā var veidoties neatgriezeniski ierīču bojājumi. Ir jāzina, kā pareizi rīkoties, lai no šādām neērtām situācijām izvairītos.





Trīs praktiskas idejas



Jāatvieno vadi. Tiklīdz ir aizdomas par pērkona tuvošanos, jau laicīgi jāatvieno elektroierīču vadi no elektrotīkla. Tas attiecas arī uz dažādu ierīču antenu, tostarp bezvadu ierīču antenu vadiem. Šādi der rīkoties arī tad, ja saimnieki aizbrauc no mājām uz ilgāku laiku.



Jāuzstāda elektrības padeves vadi, nodrošinot aizsardzību pret pārspriegumu. Elektrības lietotājiem tas ir vairāk zināms kā UPS. Tajā pašā laikā ir jāpārliecinās, vai mājas elektrotīklam ir iezemējums un vai šie vadi spēs pasargāt ierīces no zibens spēriena. Jāņem vērā, ka vecās mājās šāda iezemējuma bieži vien aizvien nav, tāpēc ieteicams vērsties pie speciālistiem, kas pārbaudīs elektrotīkla stāvokli mājā un noteiks, vai ir nodrošināta maksimāla aizsardzība pret negaisu.



Jāizmanto pārsprieguma aizsegi. Šī ir ļoti vienkārša un ērta aizsardzības ideja. Vizuāli pārsprieguma aizsegi atgādina elektrības vadu pagarinātājus, taču to funkcija ir pilnveidota. Tie ir paredzēti, lai apturētu zibens vai strāvas pārspriegumu. Tāpēc mājsaimniecībās, kurās tās iemītnieki bieži ir ārpus mājas un nevar laicīgi reaģēt uz negaisu, kas tuvojas, šis ir labs veids elektroierīču aizsardzībai.





Negaisa laikā var tikt novēroti arī īslaicīgi traucējumi dažādu pakalpojumu darbībā, piemēram, interneta vai televīzijas. Ja tā notiek, vispareizāk ir pēc negaisa beigām pagaidīt 30 minūtes un pārliecināties, vai pakalpojuma darbība ir atjaunojusies automātiski. Ja pusstundas laikā pakalpojuma darbība netiek atjaunota, korekti būtu sazināties ar pakalpojuma sniedzēju un informēt par radušos problēmu.





Ikvienam elektroierīču lietotājam jāņem vērā, ka uz sadzīves ierīcēm, ko sabojājis zibens vai tīkla sprieguma lēciens, neattiecas garantija, un to remonts vai nomaiņa tiek veikta uz lietotāja rēķina. Ražotāji pamatojas uz pieņēmumu, ka lietotāji paši rūpējas par savas elektronikas aizsardzību, un ražotāju izpratnē negaiss ir nepārvaramās varas apstāklis, kuru nav iespējams kontrolēt.