Bāriņtiesā jāvēršas, lai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nokārtotu ārkārtas aizbildņa statusu, tādējādi nodrošinot maksimāli efektīvu un procesuāli ātru bez vecāku gādības palikušo bērnu pārstāvību un aprūpi drošā vidē Latvijā.
Bāriņtiesa veiks potenciālo aizbildņu atbilstības novērtējumu aizbildņa pienākumu veikšanai.
Informācija pa tālruņiem:
Ogrē – 65023385; 65021607;
Madlienā – 65055152;
Lielvārde – 65053838;
Ķegumā – 65038842;
Ikšķilē – 65020895.
Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība piedāvā apmācības bērnu aizbildņiem šeit: