Ogres novada pašvaldība ir aicinājusi novada iedzīvotājus iesaistīties palīdzības sniegšanā bēgļiem no Ukrainas.  Ogres novada bāriņtiesa aicina vērsties novada bāriņtiesā tos Ogres novada iedzīvotājus, kuri nolēmuši sniegt atbalstu un uzņemt savā ģimenē nepilngadīgos bērnus, kuri no Ukrainas būs ieceļojuši Latvijā bez vecāku vai aizbildņu pavadības.

Bāriņtiesā jāvēršas, lai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nokārtotu ārkārtas aizbildņa statusu, tādējādi nodrošinot maksimāli efektīvu un procesuāli ātru bez vecāku gādības palikušo bērnu pārstāvību un aprūpi drošā vidē Latvijā.

Bāriņtiesa veiks potenciālo aizbildņu atbilstības novērtējumu aizbildņa pienākumu veikšanai.

Informācija pa tālruņiem:

Ogrē – 65023385; 65021607;

Madlienā – 65055152;

Lielvārde – 65053838;

Ķegumā – 65038842;

Ikšķilē – 65020895.

Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība piedāvā apmācības bērnu aizbildņiem šeit:

