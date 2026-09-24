Lai vieglāk pārciest ziemu un gaidāmo apkures sezonu, daļai iedzīvotāju palielina mājokļa pabalstu

No šā gada 1. novembra līdz 2027. gada 30. aprīlim tiks palielināti mājokļa pabalsta aprēķinā izmantotie koeficienti dažādām iedzīvotāju grupām. Atsevišķi dzīvojošām pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti koeficients pieaugs no 2,1 līdz 2,5, savukārt mājsaimniecībām, kurās ir tikai pensionāri vai personas ar invaliditāti, kā arī ģimenēm ar bērniem tas tiks paaugstināts līdz 2. Pārējām mājsaimniecībām koeficients pieaugs no 1,3 līdz 1,7.
Klimata un enerģētikas ministrija skaidrojusi, ka izmaiņas nepieciešamas, ņemot vērā prognozes par iespējamu siltumapgādes izmaksu pieaugumu atsevišķās apdzīvotās vietās 2026./2027. gada apkures sezonā. Mērķis ir mazināt pieaugošo mājokļa uzturēšanas izdevumu ietekmi uz mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām.
Pašvaldību sociālie dienesti bez iedzīvotāju iesnieguma veiks jau piešķirto mājokļa pabalstu pārrēķinu, piemērojot palielinātos koeficientus. Tāpat valsts nodrošinās papildu mērķdotāciju pašvaldībām, lai kompensētu daļu no pieaugošajiem izdevumiem.
Prognozēts, ka mājokļa pabalsta saņēmēju skaits vidēji mēnesī pieaugs par 2232 cilvēkiem, sasniedzot 37 610 personas, bet vidējais pabalsta apmērs uz vienu personu palielināsies no 149,19 eiro līdz 174,11 eiro mēnesī.
Izmaiņu kopējā ietekme uz valsts budžetu novērtēta 8,7 miljonu eiro apmērā, tostarp vairāk nekā astoņi miljoni eiro paredzēti papildu mājokļa pabalstu finansēšanai, bet aptuveni 602 000 eiro - piemaksām pašvaldību sociālo dienestu darbiniekiem par papildu darba slodzi.
Kā vēstīts, līdzīgas izmaiņas mājokļa pabalsta aprēķinā bija ieviestas arī gada sākumā saistībā ar ieilgušo aukstuma periodu un būtisku mājokļa uzturēšanas izmaksu pieaugumu.