Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Naktī daudzviet veidosies migla, kas saglabāsies arī dienā. Gaisa temperatūra nakts sākumā būs viszemākā, rietumos līdz -2…+3°, austrumos līdz -2…-7°, nakts gaitā tā pakāpeniski paaugstināsies, savukārt dienā tā pieturēsies 0…+5° robežās.
1. janvārī Latviju no rietumiem turpinās šķērsot plaša nokrišņu zona, kas daudzviet atnesīs lietu, kurš dienas laikā pāries slapja sniegā, sniegā. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, dienā vējš iegriezīsies no ziemeļrietumiem, ziemeļiem un pastiprināsies, brāzmās sasniedzot 15-18 m/s. Naktī daudzviet saglabāsies migla. Gaisa temperatūra naktī un no rīta 0…+4°, dienā temperatūra pazemināsies, vakarā sasniedzot -1…-6°.
2. janvārī, svētdien, no nakts otrās puses debesis pakāpeniski aizklās bieza mākoņu sega. Dienā vietām gaidāms sniegs, slapjš sniegs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Gaisa temperatūra naktī valsts austrumos -6…-11°, rietumos -1…-6°, savukārt dienā austrumos termometra stabiņš pakāpsies līdz -2…-6°, rietumos līdz -2…+3°.
Arī Jaunajā gadā atkusnis vēl turpināsies, bet pēc tam laika apstākļi būs mainīgi – būs gan aukstākas, gan siltākas, gan nokrišņiem bagātākas dienas.
Informāciju sagatavoja "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"