Šodien, šī gada pēdējā dienā, mākoņu sega pilnībā aizklās debesis, daudzviet gaidāms slapjš sniegs, lietus, naktī un no rīta arī sasalstošs lietus - atkala, austrumos sniegs. Ceļi būs ļoti slideni – uz tiem veidosies apledojums. Apledojums, sasalstoša lietus ietekmē, veidojas tad, kad gaisa temperatūra pie zemes virsmas vēl saglabājas zemāka par 0 grādiem un tajā pašā laikā līst lietus. Šādā situācijā apledo ne tikai ceļi, ielas un trotuāri, bet arī vadi un koku zari, tādēļ kā autovadītājiem, tā arī gājējiem ir jābūt ļoti uzmanīgiem.

Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Naktī daudzviet veidosies migla, kas saglabāsies arī dienā. Gaisa temperatūra nakts sākumā būs viszemākā, rietumos līdz -2…+3°, austrumos līdz -2…-7°, nakts gaitā tā pakāpeniski paaugstināsies, savukārt dienā tā pieturēsies 0…+5° robežās.

1. janvārī Latviju no rietumiem turpinās šķērsot plaša nokrišņu zona, kas daudzviet atnesīs lietu, kurš dienas laikā pāries slapja sniegā, sniegā. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, dienā vējš iegriezīsies no ziemeļrietumiem, ziemeļiem un pastiprināsies, brāzmās sasniedzot 15-18 m/s. Naktī daudzviet saglabāsies migla. Gaisa temperatūra naktī un no rīta 0…+4°, dienā temperatūra pazemināsies, vakarā sasniedzot -1…-6°.

2. janvārī, svētdien, no nakts otrās puses debesis pakāpeniski aizklās bieza mākoņu sega. Dienā vietām gaidāms sniegs, slapjš sniegs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Gaisa temperatūra naktī valsts austrumos -6…-11°, rietumos -1…-6°, savukārt dienā austrumos termometra stabiņš pakāpsies līdz -2…-6°, rietumos līdz -2…+3°.


Arī Jaunajā gadā atkusnis vēl turpināsies, bet pēc tam laika apstākļi būs mainīgi – būs gan aukstākas, gan siltākas, gan nokrišņiem bagātākas dienas.

Informāciju sagatavoja "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"

