Sestdien, 29.janvārī pēcpusdienā Latvijas rietumu un centrālajos rajonos dienvidrietumu, dienvidu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 20-24 m/s, bet 29.01.2022 vakarā jūras piekrastē vējš tālāk pastiprināsies brāzmās līdz 25-27 m/s, brīdina "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (LVĢMC).

Nakts otrajā pusē vējš īslaicīgi pierims, bet no rīta iegriezīsies no rietumiem, ziemeļrietumiem un rietumu rajonos strauji pastiprināsies brāzmās līdz 25-30 m/s. Vējš pakāpeniski sāks pierimt naktī uz 31.01.2022.

Šodien dienā mākoņu daudzums debesīs būs mainīgs, un daudzviet gaidāmi nokrišņi: sniegs, kas pāries slapjā sniegā un lietū. Pēcpusdienā rietumu daļā stipri putinās, puteņa laikā redzamība pasliktināsies līdz 200-500 m. Ceļi būs slideni! Pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, kas no dienas vidus, sākot no jūras piekrastes, strauji pastiprināsies brāzmās 18-23 m/s, bet vakarā jūras piekrastē brāzmās līdz 25 m/s. Gaisa temperatūra saglabāsies -1…+4° robežās.

