Ogres novada pašvaldības Ielu un ceļu uzturēšanas nodaļas vadītājs Pēteris Bužers skaidro, ka šobrīd ceļu uzturētāji veic avārijas bedrīšu remontdarbus ar auksto asfaltbetonu Ogres pilsētā un Ogresgalā. Primāri tiek salabotas bedres uz A un B uzturēšanas klases ielām. Savukārt uz grants seguma ielām notiek rievošanas darbi un kaisīšana ar pretslīdes materiālu. Aukstais asfaltbetons kā bedrīšu remontmateriāls tiek izmantots tik ilgi, līdz asfaltbetona rūpnīcas sāk ražot karsto asfaltbetonu, kas ir efektīvāks un izturīgāks, tomēr to sāk ražot, kad vidējā āra gaisa diennakts temperatūra ir virs plus pieciem grādiem.
“Šogad saskaramies ar tādiem laika apstākļiem, kuru ietekmē asfaltbetonā pastiprināti veidojas bedres – sals mijas ar atkusni. Kad ir atkusnis, asfaltbetona plaisiņās iekļūst ūdens, kas pie zemākas temperatūras sasalst un izplešas, un paceļ asfalta kārtu uz augšu. Veidojas izdrupumi, ko pastiprina transporta satiksme. Arī pretslīdes materiāls un rievas uz grants seguma ceļiem izkūst, tiklīdz āra gaisa temperatūra paaugstinās virs nulles, un tas šobrīd praktiski notiek katru dienu,” situāciju skaidro P.Bužers.
AS ACB pārstāvis Reinis Štrauhs informē, ka uzņēmums 14. februārī Ogres pilsētā salaboja avārijas bedres ar auksto asfaltbetonu, darbs tiks turpināts turpmākajās trīs dienās, kad pilsētā strādās divas brigādes.
Pašvaldības SIA “Ogres Namsaimnieks” pārstāve Līga Puriņa informē, ka ietves pilsētā ir slidenas, bet tās tiek kaisītas ar smilts-sāls maisījumu pat divas trīs reizes dienā: “Daudzviet veidojās situācija, kad maisījums paiet zem ledus, kur ledus izkūst, bet no augšpuses saglabājas slidens. Šobrīd notiek intensīvs darbs, apsekojam ietves un turpinām strādāt.”
Andis Siliņš, SIA “Lielvārdes Remte” valdes loceklis, skaidro, ka 14. februārī kopā ar ceļu ekspluatācijas inženieri apsekotas pilsētas ielas, avārijas bedrīšu remontdarbi uzsākti 15. februārī, savukārt vietās, kur veikti ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmu sakārtošanas jeb projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē, III kārta” darbi, bet šobrīd ir tehnoloģiskais pārtraukums, tiek plānota izbraukuma sapulce kopā ar ceļu speciālistiem, lai pieņemtu lēmumu, kā šo darbu zonu būvdarbu veicējam sakārtot. Uzņēmuma pārstāvis norādīja, ka pilsētas apsaimniekošanā esošās gājēju ietves Lielvārdē ir nokaisītas ar pretslīdes materiālu un ir labā stāvoklī.
Gatis Pušpurs, Ikšķiles pilsētas pārvaldes būvinženieris, informē, ka asfaltētās ielas un ietves Ikšķilē ir labā stāvoklī, vairāk problēmas sagādā grantētie ceļu posmi, kas tiek greiderēti, kaisīti, 16. februārī tie tiks rievoti.
Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis ielu un ceļu uzturētājiem uzdeva īpašu uzmanību pievērst izglītības iestāžu tuvumā esošajām ielām un ceļiem, arī pilsētas centra ielām, tos pastiprināti kaisot un uzturot.
Atgādinām, ka Ogres pilsētā un Ogresgalā ceļu uzturēšanas darbus veic trīs uzņēmumi. SIA VIA Mežs, tālrunis25400314, uzturēšanas teritorija ir Pārogres un Jaunogres rajons. Robeža ir Ogres upe līdz Lašupēm un dzelzceļa līnija Jaunogrē. AS ACB, tālr. 22030008, uzturēšanas teritorija ir Ogres pilsētas centrs un Loka ielas rajons, Ogresgala pagasts. VSIA Latvijas autoceļu uzturētājs, tālr. 80005555, uzturēšanas teritorija ir A6 autoceļš (Rīgas iela – Daugavpils iela) un P5 (Tīnūžu iela), visi valsts ceļi ar apzīmējumu A, P un V.
