Laikapstākļu dēļ, uz laiku apturēti būvdarbi Rīgas ielā 15, Ogrē

Vēju ielas seguma atjaunošana Ogrē, Ogres novadā – šobrīd objektā tiek veikta kanalizācijas tīklu atjaunošana. Pēc šo darbu veikšanas būvnieks varēs uzsākt projektā paredzēto ūdensvada izbūvi un lietus ūdensvada kanalizācijas pieslēgumus īpašumiem. Darbus plānots veikt Vēju ielas posmā no Loka ielas līdz Amatnieku ielai.

Muzikālais teātris Rīgas ielā 15, Ogrē, Ogres novadā” 1. kārta Neatkarības laukums un tam pieguļošās teritorijas Ogrē – ņemot vērā esošos laika apstākļus, uz šo brīdi objektā āra darbi nenotiek. Ja āra gaisa temperatūra ļaus, darbus plānots atsākt ap 24. februāri. Marta otrajā nedēļā paredzēta bruģa piegāde objektā, lai turpinātu bruģēšanas darbus. Esošā situācija objektā: ir uzsākti darbi vēsturiskā bruģa ieklāšanai, melnzemes ieklāšanas darbi pabeigti 90%, uzstādīti apgaismojuma stabi, turpinās labiekārtojuma elementu ražošana, pabeigta betona solu montāža, notiek ražošanas darbi mākslas objekta “Staburags” virszemes daļai, uzstādīti karoga masti, uzsākti “upes” līnijas izbūves darbi, mākslinieka darbnīcā turpinās bronzas skulptūru atliešana.

Brīvības ceļa ekspozīcija ēkā Brīvības ielā 2, Ogrē – objekta pagrabā veiktas hidroizolācijas injekcijas sienās, piegādāti dzelzsbetona pakāpieni kāpnēm, kā arī metāla konstrukcijas pagraba pārseguma pastiprināšanai. Izbūvētas ventilācijas un apkures sistēmas. 1.stāvā izbūvētas starpsienas, ārsienas siltinātas ar akmens vati no iekšpuses, izbūvētas logu ailas, tiek veikti špaktelēšanas darbi. 2. stāvā tiek veikta grīdas konstrukcijas izbūve, pārseguma siltināšana, starpsienu izbūve, sienu apšūšana ar ģipškartonu un ārsienu siltināšana ar akmens vati no iekšpuses, logu ailu izbūve, un špaktelēšanas darbi. 3. stāvā tiek veikta jumta siltināšana no iekšpuses, grīdas izbūve ventilācijas kameras zonā (membrāna). Grīdas konstrukcijas izbūve un pārseguma siltināšana. Ir pabeigta jumta seguma izbūve (valcprofila montāža), uzmontēti vējrādītāji. Notiek aprīkojuma ražošana ekspozīcijai, ražošanas rasējumu saskaņošana, veikts iekārtu pasūtījums, iepirkti rekvizīti, eksponāti.

Suntažu vidusskolas pielāgošana par pamatskolu, paredzot telpu pārveidi – notiek projektēšanas darbi, paredzot Suntažu pamatskolas telpu pārbūvi, kā rezultātā ir plānota telpu apvienošana un pārveide, kā arī iekārtošana.