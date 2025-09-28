"Latvenergo" plāno līdz 2030.gadam beigām pārbūvēt Ķeguma HES aizvarus

"Latvenergo" Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) mājaslapā publicējis informatīvo paziņojumu par iepirkumu Ķeguma HES ūdens pārgāznes aizvaru Nr.5, 8, 9, 10 un 11 pārbūves projektēšanai.
"Latvenergo" HES tehniskais direktors Andris Zēģele skaidroja, ka ūdens pārgāznes aizvari ir neatņemama Ķeguma HES betona aizsprosta sastāvdaļa, kas paredzēti palu un plūdu ūdens pārlaišanai un līmeņa noturēšanai ekspluatācijas laikā.
Ķeguma HES ir vecākā hidroelektrostacija, un tās aizvari ir ekspluatācijā no 1938.gada. Veicot apsekošanu, ir konstatēti apšuvuma un kniedējuma korozijas bojājumi. Līdz ar to, lai novērstu turpmākus bojājumus un neplānotus remontus, kā arī lai nodrošinātu aizvaru un to metāla konstrukciju atbilstību normatīvo dokumentu prasībām, nolemts sākt Ķeguma HES aizvaru Nr.5, 8, 9, 10 un 11 pārbūves darbus.
Projektēšanas darbu izpildes termiņš plānots līdz 2027.gada 23.decembrim, savukārt būvdarbi plānoti no 2028. līdz 2030.gadam.
"Latvenergo" pārstāvji norādīja, ka kopējās projekta izmaksas būs zināmas tikai pēc būvprojekta izstrādes, savukārt pārbūves projektēšanas budžets ir plānots aptuveni 600 000 eiro.
Ķeguma HES darbu sāka 1939.gadā un sastāv no divām atsevišķām dažādos laikos celtām spēkstacijām Daugavas labajā un kreisajā krastā. Spēkstacijā darbojas septiņi hidroagregāti, kuru kopējā jauda ir 248 megavati (MW).
Kā ziņots, "Latvenergo" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā kopumā bija 1,704 miljardi eiro, un peļņa - 273,65 miljoni eiro. Māteskompānijas apgrozījums bija 1,057 miljardi eiro, bet peļņa - 265,575 miljoni eiro.
"Latvenergo" nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, kā arī ar dabasgāzes tirdzniecību un elektroenerģijas sadales pakalpojumu nodrošināšanu. "Latvenergo" obligācijas kotē biržas "Nasdaq Riga" parāda vērtspapīru sarakstā.