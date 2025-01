Latvijā aizliedz tabakas izstrādājumus ar aromatizētājiem; smēķēt drīkstēs no 20 gadiem

Ir saglabātas tiesības pārdevējiem vecumā no 18 līdz 20 gadiem pārdot tabakas izstrādājumus tiem pircējiem, kam ir vismaz 20 gadi.

Kā izņēmumi elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumiem un tabakas aizstājējproduktiem būs atļauti aromatizētāji, kas rada tabakas smaržu vai garšu.

Noteikts aizliegums tabakas izstrādājumus, tabakas aizstājējproduktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to uzpildes tvertnes aizliegts pārdot patērētājam un patērētājam aizliegts tās iegādāties, izmantojot distances saziņas līdzekļus, tajā skaitā ārpus Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts teritorijas.

Likumā jau pašlaik noteikts, ka Valsts ieņēmumu dienests (VID) un Veselības inspekcija (VI) ir tiesīgi veikt tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču, uzpildes tvertņu un jaunieviestu tabakas izstrādājumu paraugu ņemšanu tirdzniecības vietās un akcīzes preču noliktavās.

Tagad šīs VID un VI tiesības noteiktas arī attiecībā uz tabakas aizstājējproduktu paraugu ņemšanu.

VID arī noteiktas tiesības konfiscēt no trešajām valstīm komerciālos pasta sūtījumos nosūtītus tabakas izstrādājumus, tabakas aizstājējproduktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to uzpildes tvertnes, kuru saņēmējs ir fiziskā persona.

Valsts policijai (VP) un pašvaldības policijai jau līdz šim likumā noteiktas tiesības sekot līdzi, lai tiek ievēroti aizliegumi par tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektroniskās smēķēšanas ierīču un uzpildes tvertņu pārdošanas aizliegumu konkrētās vietās. Tagad likumā šīs tiesības attiecinātas arī uz tabakas aizstājējproduktiem.

Tāpat VP un pašvaldības policijai kontrolēs to, ka šo produktu iegādei netiek izmantoti distances līgumu, ka šie produkti netiek pārdoti personām, kuras nav sasniegušas atbilstošu vecumu un ka smēķēšana nenotiek aizliegtās vietās. Daļa no šī regulējuma jau bija spēkā.

Vienlaikus noteikts ierobežojums ražot un laist tirgū tabakas izstrādājumus un citus smēķēšanas produktus, kas vizuāli atgādina saldumus, uzkodas, kā arī rotaļlietas.

Ar grozījumiem likumā nostiprinātas arī prasības, kādām jāatbilst tabakas aizstājējproduktiem, lai tos varētu laist tirgū, tostarp prasības sastāvam, iepakojuma noformējuma nosacījumi un informācija, kas produktiem jāpievieno.

Tāpat noteikts naudas sods par tabakas aizstājējproduktu aprites regulējuma pārkāpumiem, piemēram, to iegādāšanos internetā. Līdz šim tabakas karsēšanas ierīces, kā arī tabakas aizstājējprodukti likumā netika regulēti.

Noteikts arī aizliegums smēķēt azartspēļu organizēšanas vietās.

Noteikts, ka tabakas aizstājējproduktā maksimālā nikotīna koncentrācija nepārsniedz četrus miligramus uz gramu.

Tāpat noteikts ierobežojums, kas attieksies arī uz jau esošiem tabakas izstrādājumiem. Precizēts, ka aizliegts pārdot tādu smēķēšanai paredzētu tabakas izstrādājumu, arī jaunieviestu tabakas izstrādājumu, kuru sastāvā ir mentols, tā analogi un geraniols. Līdz ar to tiek precizēts jau spēkā esošais aizliegums pārdot šādus produktus, kuru sastāvā ir piedevas, kas atvieglo ieelpošanu vai nikotīna uzņemšanu.

Likumā arī pastiprināti sodi par tabakas produktu aprites pārkāpumiem. Par tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu pārdošanu personām, kuras ir jaunākas par 20 gadiem, piemēros naudas sodu pārdevējam no 280 līdz 700 eiro, bet juridiskajai personai - no 700 līdz 7100 eiro. Līdz šim par šo produktu pārdošanu 18 gadus nesasniegušām personām pārdevējam varēja piemērot sodu no 280 līdz 350 eiro, bet juridiskajai personai - no 700 līdz 1400 eiro.

Likumā arī noteikts, ka aizliegts laist tirgū cigaretes, kas neatbilst degšanas un ugunsdrošības prasībām attiecībā uz pašdziestošām cigaretēm.