Latvijā apkures sezona sākas ar lielākiem rēķiniem, bet ne Ikšķilē

Apkures sezonai sākoties, ātrāk par radiatoriem uzkarst iedzīvotāju neapmierinātība. Vienam par karstu, citam par aukstu. Arī “Ventspils nekustamie īpašumi”, kas saņēmuši pārmetumus, tostarp, – “vai mums gadu no gada jācīnās par elementāru nepieciešamību pēc cilvēciskiem dzīves apstākļiem”?
“Diemžēl tas ir katru gadu. Katram atšķiras tās sajūtas, kad ir auksts un, kad ir silts. Mēģinām, protams, atrast to zelta vidusceļu, bet vienmēr būs kāds neapmierinātais,” saka Armīns Kleinbergs, PSIA "Ventspils nekustamie īpašumi" valdes priekšsēdētājs.
Par to, kad mājai pieslēgt apkuri, var vienoties arī tās iedzīvotāji, un tieši uz kaimiņu nespēju to izdarīt, norāda arī Rēzeknē.
“Šogad bija viens kāzuss, kad atnāca cilvēki no vienas mājas un pateica – viss, mēs nevaram gaidīt, dzīvoklī ir ļoti auksts. Nācām pretī, pieslēdzām apkuri ātrāk nekā citviet, bet tad atnāca mājas vecākais un pateica – nē, atslēdziet,” norāda SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” valdes locekle Juna Konstantinova.
Piemēram, kaimiņiem vienojoties, pirmajai mājai Rēzeknē apkuri pieslēdza jau 14. septembrī. Turklāt maldīgs esot uzskats, ka, ātrāk pieslēdzot apkuri, būs vairāk jāmaksā.
“Jūs iztērēsiet vairāk apkures, lai sasildītu visas ēkas, kas pa aukstām naktīm ir tik atdzisušas. Izdevīgi ir pieslēgt ātrāk, kad ir normāli laikapstākļi. Ja mēs salīdzinām finanses, tad jūs par oktobri pārmaksāsiet to, ko septembrī varējāt ieekonomēt,” bilst Konstantinova.
Lielākajā daļā māju radiatori silti jau kopš oktobra sākuma, arī Ikšķilē. “Iedzīvotāji ir apmierināti, jo tas arī saglabā dzīvojamo fondu, lai nebūtu pelējums un viss pārējais,” iezīmē SIA “Ikšķiles Māja” Siltumapgādes un dzīvojamo māju apsaimniekošanas dienesta vadītāja Dace Kizino.
Turklāt Ikšķilē, vienā no retajām pašvaldībām, apkure šosezon būs lētāka. “Laicīgi domājām arī par politisko situāciju pasaulē, līdz ar to mums ir noslēgts uz gadu gāzes līgums, kur ir fiksētā maksa, kas neietekmēs tarifa izmaiņas,” norāda Kizino.
Tikmēr galvaspilsētā apkures pieslēgšana sākta vien aizvakar, un to bija plānots pabeigt vakar. Savukārt nākamo divu nedēļu laikā notiks apkures sistēmas stabilizēšanas darbi.
“Piemēram, atsevišķos dzīvokļos vai kādās telpās nesilst, tad mūsu meistari atgaiso radiatorus vai arī skatās, un reizēm ir jānovērš kādi bojājumi. Ļoti aicinām pašus iedzīvotājus ziņot, nevis sagaidīt, kad ārā ir mīnusi un tad cilvēki pasaka, ka viņiem dzīvokļos kaut kas nesilst,” saka AS “Rīgas namu pārvaldnieks” sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Inita Kabanova.
Ja, sākoties apkures sezonai, radiatori tomēr nav pietiekami silti, sazinieties ar savu namu apsaimniekotāju, zvanot vai rakstot. Rīgas iedzīvotāji to var izdarīt arī mobilajā lietotnē “RNP”.