Šim mērķim LSM organizē nacionālo atlasi "Latvijas jaunais virtuozs", lai izvēlētos Latvijas pārstāvi dalībai starptautiskajā konkursā.
LSM nacionālajā atlasē tiek uzrunāti jaunie mūziķi no profesionālās mūzikas izglītības iestādēm vairākās Latvijas pilsētās - Rīgā, Cēsīs, Daugavpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Jelgavā, Jūrmalā un Liepājā. No katras izglītības iestādes tiks izvirzīti divi kandidāti, kurus izraudzīs pedagogi un iestāžu vadība.
Dalībnieku atlase un noklausīšanās notiks 2026. gada janvārī, kur kandidāti izpildīs divus klasiskās mūzikas skaņdarbus. Žūrija, ko veidos klasiskās mūzikas eksperti un LSM pārstāvji, atlasīs sešus finālistus. Fināls būs skatāms 15. februārī LTV1 un "REplay.lv", kur jaunie mūziķi uzstāsies kopā ar orķestri. Konkursa uzvarētājs iegūs iespēju pārstāvēt Latviju starptautiskajā konkursā Erevānā, Armēnijā.
"Mūsu dalība konkursā cels mūzikas profesionāļu prestižu, un Eiropas skatītāji plaši iepazīs mūsu jaunos mūziķus, jo konkursu translē sabiedriskās televīzijas arī citās valstīs," uzskata Latvijas Televīzijas Kultūras redakcijas vadītāja Ieva Rozentāle.
Kopš 1982. gada starptautiskais konkurss "Eirovīzijas jaunie mūziķi" pulcē Eiropas izcilākos jaunos mūziķus. Tajā piedalās Eiropas valstu jaunie talanti vecumā no 12 līdz 21 gadam, uzstājoties ar solo priekšnesumiem kopā ar simfonisko orķestri. Konkursa laureāti iegūst starptautisku atpazīstamību un iespēju uzstāties nozīmīgos koncertos un festivālos, veidojot pirmos soļus profesionālajā karjerā.
Iepriekšējais konkurss notika 2024. gadā Norvēģijas pilsētā Būdē, kas tobrīd bija Eiropas kultūras galvaspilsēta, un tajā piedalījās 11 valstis. Latvija konkursā startējusi piecas reizes - no 1994. līdz 2002. gadam, un labākais rezultāts sasniegts debijas gadā, kad pianiste Liene Circene izcīnīja 2. vietu.