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Ceturtdiena, 25. jūnijs, 2026 15:18

Latvijā atklātais asteroīds nosaukts par godu latviešu kinorežisoram un scenāristam

LETA
Latvijā atklātais asteroīds nosaukts par godu latviešu kinorežisoram un scenāristam
Foto: Latvia travel
Ceturtdiena, 25. jūnijs, 2026 15:18

Latvijā atklātais asteroīds nosaukts par godu latviešu kinorežisoram un scenāristam

LETA

Pirms septiņiem gadiem Latvijas Universitātes (LU) Baldones Astrofizikas observatorijā atklātais asteroīds nosaukts par godu latviešu kinorežisoram un scenāristam Jānim Streičam, informēja augstskola.

Kosmiskais objekts atklāts 2018. gada 9. oktobrī LU Astronomijas institūta vadošā pētnieka Ilgmāra Eglīša novērojumos.

Asteroīdu nosaukumu piešķiršana notiek vairākos posmos. Sākotnēji tam piešķirts pagaidu apzīmējums "2018 RG17". Pēc vairāku gadu novērojumiem un precīzas orbītas noteikšanas objektam piešķir pastāvīgu numuru, un tikai pēc tam iespējams apstiprināt arī oficiālu nosaukumu.

Asteroīds atrodas galvenajā asteroīdu joslā starp Marsu un Jupiteru. Tā diametrs ir aptuveni viens kilometrs, un vienu apli ap Sauli tas veic 5,36 gados. Atklāšanas brīdī šis kosmosa klīdenis atradās 26 grādu augstumā pie debess Auna zvaigznājā.

Jau vēstīts, ka Streičs mūžībā devās 5. martā 89 gadu vecumā. Maija sākumā viņš apglabāts Petrausku kapos Riebiņu pagastā.

Streičs dzimis 1936. gada 26. septembrī Preiļu pagasta "Anspokos" un kopš 1964. gada sācis gaitas kino un teātra režijā, kļūstot par Latvijas kino leģendu.

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