Šonedēļ publiskotā EK informācija liecina, ka Latvijā litrs 95. markas benzīna nedēļā no 20. aprīļa līdz 26. aprīlim maksāja vidēji 1,784 eiro. Nedēļu iepriekš 95. markas benzīna vidējā cena bija 1,791 eiro par litru, bet vēl pirms nedēļas - 1,833 eiro par litru.
Dīzeļdegvielas vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā bija 1,921 eiro par litru. Nedēļu iepriekš dīzeļdegvielas vidējā cena bija 2,06 eiro par litru, bet vēl nedēļu iepriekš - 2,12 eiro par litru, kas bija jauns rekords.
Pagājušajā nedēļā salīdzinājumā ar gada sākumu jeb nedēļu no 2025. gada 29. decembra līdz 2026. gada 4. janvārim 95. markas benzīna vidējā cena ir palielinājusies par 18,4%, bet dīzeļdegvielas vidējā cena ir palielinājusies par 28,9%.
Jau ziņots, ka 1. aprīlī stājās spēkā Degvielas cenu pieauguma ierobežošanas likums, kas paredz īslaicīgus pasākumus degvielas cenu kāpuma ietekmes mazināšanai uz tautsaimniecību un iedzīvotājiem. Likums nosaka akcīzes nodokļa pagaidu samazinājumu dīzeļdegvielai - no līdzšinējiem 467 eiro līdz 396 eiro par 1000 litriem. Savukārt marķētajai dīzeļdegvielai, ko izmanto lauksaimniecībā, akcīzes nodokļa likme noteikta 21 eiro par 1000 litriem. Samazinātās likmes tiks piemērotas līdz 30. jūnijam.
Latvijā 95. markas benzīna vidējās cenas rekords tika sasniegts 2022. gadā nedēļā no 14. līdz 20. jūnijam, kad 95. markas benzīna vidējā cena bija 2,104 eiro par litru, bet dīzeļdegvielas vidējās cenas iepriekšējais rekords bija 2022. gadā nedēļā no 21. līdz 27. jūnijam - 2,108 eiro par litru.
EK ik nedēļu apkopo dalībvalstu datus par vidējām degvielas cenām.