Savukārt mēneša laikā Latvijā faktiskā bezdarba līmenis, pēc statistikas pārvaldē vēstītā, palielinājies par 0,2 procentpunktiem.
Sieviešu bezdarba līmenis 2025. gada decembrī ir palielinājies par 0,1 procentpunktu - līdz 5,8%, bet vīriešu bezdarba līmenis ir palielinājies par 0,3 procentpunktiem - līdz 8,4%.
Decembrī Latvijā bija 68 000 bezdarbnieku, kas ir par 1700 vairāk nekā novembrī un par 2300 vairāk nekā 2024. gada decembrī. Mēneša laikā vīriešu bezdarbnieku skaits palielinājies par 1500, veidojot 40 100, bet bez darba esošo sieviešu skaits palielinājies par 200 - līdz 27 900.
Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) reģistrētā bezdarba līmenis pagājušā gada beigās bija 5%, un kopš novembra tas ir palielinājies par 0,2 procentpunktiem, bet, salīdzinot ar 2024. gada decembri, reģistrētā bezdarba līmenis ir samazinājies par 0,3 procentpunktiem.