Salīdzinot ar iepriekšējo ziņojumu par putnu sugu populācijām, secināts, ka pieaugošs populācijas vērtējums abos ziņojumos arī 21 sugai, tai skaitā sešām sugām, kuru aizsardzībai veidojamas "Natura 2000" teritorijas. Tie ir ziemeļu gulbji, melnās klijas, sarkanās klijas, klinšu ērgļi, baltvaigu zīriņi un baltie gārņi.
Ilgstošs populācijas samazinājums vērojams 17 sugām, tai skaitā astoņām sugām, kuru aizsardzībai veidojamas "Natura 2000" teritorijas. Tie ir mazie dumpji, čūskērgļi, griezes, zaļās vārnas, stepes čipstes, brūnās čakstes, dārza stērstes un mežirbes.
Kopumā vērtējums ir sagatavots par 238 putnu sugām.
Informācija par putnu sugu populācijas lielumu, kā arī īstermiņa un ilgtermiņa tendencēm tiks ņemta vērā, izstrādājot gan politikas plānošanas dokumentus dabas aizsardzības jomā, gan plānojot Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaisti pēc 2027. gada.
Tāpat pārskatā ietvertā informācija par putnu sugu populāciju lielumu un īstermiņa un ilgtermiņa tendencēm tiks izmantota, pilnveidojot dabas aizsardzības normatīvos aktus.