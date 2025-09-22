Latvija izsaka protestu Krievijai par Igaunijas gaisa telpas pārkāpumu

"Krievijas bezatbildīgā rīcība ir rupjš 1944.gada Starptautiskās civilās aviācijas konvencijas pārkāpums. Tā ne tikai rada nopietnus draudus civilai aviācijai, bet arī provocē situācijas eskalāciju," uzsver ĀM.
Diplomātiskajā notā Latvijas puse arī atkārto prasību izbeigt Krievijas agresiju pret Ukrainu, izvest tās okupācijas spēkus no visas starptautiski atzītās Ukrainas teritorijas un kompensēt visus zaudējumus, kādus Ukraina cietusi Krievijas agresijas rezultātā.
Jau ziņots, ka trīs Krievijas iznīcinātāji "MiG-31" piektdien bez atļaujas ielidoja Igaunijas gaisa telpā virs Somu līča un pavadīja tajā aptuveni 12 minūtes. Igaunijas valdība ir nolēmusi pieprasīt Ziemeļatlantijas līguma 4.panta konsultācijas. Līdzīgi pēc dronu ielaušanās rīkojās arī Polija.
Saskaņā ar 4.pantu NATO dalībvalsts var sasaukt steidzamas sarunas, ja tā uzskata, ka ir apdraudēta tās "teritoriālā integritāte, politiskā neatkarība vai drošība".