Latvijā jau iestājies meteoroloģiskais rudens, bet laiks šodien būs gana silts

Rīgā nav gaidāmi nokrišņi, pūtīs lēns vējš un saule gaisu sasildīs līdz +19 grādiem.
Laikapstākļus nosaka paaugstināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1020-1021 hektopaskāls jūras līmenī.
Iestājies meteoroloģiskais rudens?
Piecas diennaktis pēc kārtas vidējā gaisa temperatūra valstī bijusi zemāka par +15 grādiem, tādēļ 10. septembris uzskatāms par meteoroloģiskā rudens pirmo dienu, liecina jaunākie dati no Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra.
Pirmdien, 14. septembrī, vidējā gaisa temperatūra valstī pakāpās līdz +14,8 grādiem. Tiesa, arī šie dati vēl nav galīgi, jo balstās uz operatīvo informāciju, kurai nav veikta kvalitātes kontrole.
Kā ziņots, meteoroloģiskais rudens iestājas, ja diennakts vidējā gaisa temperatūra vismaz piecas dienas pēc kārtas ir zemāka par +15 grādiem, un tā sākums ir pirmā no šīm dienām.
Lai gan 9. septembrī gaiss sakarsa līdz +27 grādiem, kopš 10. septembra diennakts vidējā gaisa temperatūra valstī ir zemāka par +15 grādiem.
Vidējais datums, kurā Latvijā sākas meteoroloģiskais rudens, normas periodā jeb 1991.-2020. gadā ir 31. augusts.
Pērn meteoroloģiskā rudens iestāšanās kritērijs tika sasniegts neparasti agri - no 20. līdz 28. augustam diennakts vidējā gaisa temperatūra valstī bija zemāka par +15 grādiem.
Savukārt 2023. gadā tika pārspēts vēlākā meteoroloģiskā rudens sākuma rekords - tas iestājās tikai 4. oktobrī.
Gadalaikus iedala dažādi. Kalendārais rudens katru gadu sākas 1. septembrī un noslēdzas 30. novembrī. Astronomiskais rudens iestāsies 23. septembrī un noslēgsies 21. decembrī, kad būs ziemas saulgrieži.
Savukārt solārais rudens sākās jau 6. augustā, beidzoties gada gaišākajam ceturksnim. Gada tumšākie trīs mēneši jeb solārā ziema būs periods no 6. novembra līdz 4. februārim.
Lai gan iepriekš tika prognozēts, ka rudens gaidāms silts un mitrs, jaunākā informācija no Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra uzrāda pieaugošu varbūtību, ka šoruden būs arī sausāki un vēsāki periodi.