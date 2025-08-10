Latvijā mājsaimniecības bez bērniem kļūst par normu

Un arī šeit tendence ir pieticīga – viens vecāks audzina bērnus 4,2% gadījumu, pāris ar vienu bērnu ir 6,3% mājsaimniecību, pāris ar diviem bērniem – 6,1%, bet pāris ar trim vai vairāk bērniem – tikai 2%. Vēl 8% gadījumos tās ir cita veida ģimenes ar bērniem.
Statistika atklāj arī trauslo realitāti – 2023. gadā nabadzības riskam bija pakļauti 14,9% mājsaimniecību ar bērniem, bet viena vecāka ģimenēs šis risks pieauga līdz satraucošiem 30,4%.
Šī gada sākumā Latvijā dzīvoja 1,857 miljoni cilvēku, no kuriem bērni līdz 17 gadu vecumam bija 344 tūkstoši jeb tikai 18,5%. Salīdzinot ar 2016. gadu, bērnu skaits ir sarucis par 8800 jeb 2,5%. Šie skaitļi rāda, ka Latvijas demogrāfiskais portrets mainās – un klusums daudzos pagalmos kļūst par ikdienu.