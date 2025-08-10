Svētdiena, 10.08.2025 14:34
Latvijā mājsaimniecības bez bērniem kļūst par normu

Latvijā mājsaimniecības bez bērniem kļūst par normu
Foto: Leta
Centrālās statistikas pārvaldes jaunākie dati rāda – šādas ainas Latvijā kļūst arvien retākas. 2024. gadā 73,3% mājsaimniecību nebija bērnu. No tām 38,6% ir vienas personas mājokļi, 17,8% – pāri bez bērniem, bet 16,9% – cita veida mājsaimniecības, kur bērnu nav.
Tikmēr tikai aptuveni katrā ceturtajā mājsaimniecībā aug vismaz viens nepilngadīgais vai jaunietis līdz 24 gadu vecumam, kas turpina mācības.

Un arī šeit tendence ir pieticīga – viens vecāks audzina bērnus 4,2% gadījumu, pāris ar vienu bērnu ir 6,3% mājsaimniecību, pāris ar diviem bērniem – 6,1%, bet pāris ar trim vai vairāk bērniem – tikai 2%. Vēl 8% gadījumos tās ir cita veida ģimenes ar bērniem.

Statistika atklāj arī trauslo realitāti – 2023. gadā nabadzības riskam bija pakļauti 14,9% mājsaimniecību ar bērniem, bet viena vecāka ģimenēs šis risks pieauga līdz satraucošiem 30,4%.

Šī gada sākumā Latvijā dzīvoja 1,857 miljoni cilvēku, no kuriem bērni līdz 17 gadu vecumam bija 344 tūkstoši jeb tikai 18,5%. Salīdzinot ar 2016. gadu, bērnu skaits ir sarucis par 8800 jeb 2,5%. Šie skaitļi rāda, ka Latvijas demogrāfiskais portrets mainās – un klusums daudzos pagalmos kļūst par ikdienu.

