Augstāks nabadzības risks bijis sievietēm - tam 2024. gada beigās bija pakļautas 27,4% sievietes. Vecumā no 65 gadiem nabadzības riskam bija pakļautas teju puse jeb 47,3% sieviešu šajā vecuma grupā.
Starp sievietēm viszemākais nabadzības risks bija vecumā līdz 17 gadiem - tam pakļautas 17,8% sieviešu.
Dati liecina, ka nabadzības riskam 2024. gada beigās bija pakļauti 21,5% vīriešu. Līdzīgi kā sievietēm, arī starp vīriešiem augstākais risks bija vecumā no 65 gadiem - nabadzībai bija pakļauti 34,9%.