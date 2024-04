Latvijā nedrīkst braukt ātrāk par 90 km/h

Paaugstinātais maksimālais ātrums vasarā bija šādos ceļu posmos:

-uz Vidzemes šosejas (A2) posmā no Tallinas šosejas (A1) līdz Sēnītei (14,30.–38,80. km)

-uz Jūrmalas šosejas (A10) posmā no Rīgas līdz Jūrmalai (13,45.–18,78. km)

-uz Tallinas šosejas (A1) Saulkrastu apvedceļā no 21,40. km–26,00. km un no 27,20. km–44,40. km

-uz Daugavpils šosejas (A6) posmā no Salaspils līdz Ikšķilei (20,86.–28,20. km)

-uz valsts reģionālā autoceļa Tīnūži–Koknese (P80) posmā no 5,20. km līdz 60,35. km



Iestājoties rudenīgiem laikapstākļiem, aicinām autovadītājus ņemt vērā, ka rīta un vakara stundās kļūst tumšāks, kā arī redzamību var pasliktināt biežā migla. Lietus un kritušo lapu dēļ ceļi var kļūt slideni, rudens vēja brāzmu laikā uz ceļiem var būt nolauzti koki vai to zari. Aicinām autovadītājus izvēlēties atbilstošu braukšanas ātrumu un būt piesardzīgiem uz ceļa.

Tāpat valsts autoceļu tīklā, turpinoties būvdarbu sezonai, atsevišķos posmos joprojām jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem.

Lai iegūtu vai nodotu informāciju par notiekošo uz valsts autoceļiem, aicinām zvanīt uz VSIA "Latvijas Valsts ceļi" diennakts informatīvo bezmaksas tālruni 80005555.