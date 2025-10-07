Latvijā noslēdzies ugunsnedrošais laikposms

VMD norāda, ka šogad reģistrēti un dzēsti kopumā 199 meža ugunsgrēki, kuros izdeguši 73 hektāri meža zemes, kas ir būtiski labāks rādītājs nekā iepriekšējos gados, ko ietekmēja šā gada mitrie laika apstākļi.
Tāpat šogad dzēšanas veiktspēju palīdzējusi uzlabot 2024.gada nogalē paplašinātā attālinātās ugunsgrēku atklāšanas un novērošanas sistēma. Kopumā sistēmā saslēgti 23 uguns novērošanas torņi, kas ar video novērošanas kamerām pārrauga meža masīvus Rīgas reģionā, Ziemeļkurzemē un daļā Zemgales.
Pērn tika reģistrēti un dzēsti 225 meža ugunsgrēki, kuros izdega 65 hektāri meža zemes, 2023.gadā bija 653 meža ugunsgrēki, kuros izdega 637 hektāri, bet 2022.gadā Latvijā tika fiksēts 391 meža ugunsgrēks, kopējai platībai veidojot 221 hektāru.
VMD ir zemkopības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas uzrauga meža apsaimniekošanu, medību un dabas aizsardzības reglamentējošo normatīvu ievērošanu, kā arī īsteno meža uguns apsardzību. Dienests uztur Meža valsts reģistru, kur tiek apkopota informācija par mežu, tajā notiekošo saimniecisko darbību, medībām un medījamiem dzīvniekiem.