Aizvadītajā nedēļā saslimstība ar gripu palielinājās, laboratoriski apstiprināto gripas paraugu īpatsvaram sasniedzot 18%. Salīdzinoši nedēļu iepriekš tas bija 10,5%. Tajā pašā laikā saslimstība joprojām ir zemāka nekā pirms svētkiem, kad tika reģistrēts sezonas augstākais rādītājs.
Gripa klīniski noteikta 211 pacientiem, un vidēji veidoja 303,9 gadījumus uz 100 000 iedzīvotājiem, kas ir par 13,2% vairāk nekā iepriekšējā nedēļā. Iepriekšējā nedēļā saslimstība bija 268,5 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.
Gripas gadījumi aizvadītajā nedēļā konstatēti visās desmit monitoringa teritorijās, vidēji sasniedzot 303,9 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju.
Visaugstākā saslimstības intensitāte saglabājas Jelgavā, kur konstatēti 879,8 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Tāpat augsta saslimstība ir Jēkabpils novadā, kur reģistrēti 626,5 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, kā arī Jūrmalā - tur fiksēti 606,2 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.
Līdzīgi kā citās sezonās, augstāka saslimstība ar gripu novērota bērniem līdz 14 gadu vecumam, īpaši vecuma grupā no 5 līdz 14 gadiem aizvadītajā nedēļā.
Ņemot vērā augstāku saslimstību bērnu vidū un atsāktu cilvēku pulcēšanos iekštelpās pēc svētku brīvdienām, pastāv paaugstināts elpceļu infekciju izplatības risks arī ģimenēs un darba kolektīvos, norāda SPKC.
Vienlaikus saglabājas augsts arī citu akūtu elpceļu infekciju gadījumu skaits. Ar citu akūtu elpceļu infekciju simptomiem nedēļas laikā kopā vērsušies 933 pacienti, kas veidoja 1343,7 gadījumus uz 100 000 iedzīvotājiem, kas ir aptuveni iepriekšējās nedēļas līmenī, kad šis līmenis bija 1389,6 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.
Ambulatorajās ārstniecības iestādēs vēršanās citu elpceļu infekciju dēļ aizvadītajā nedēļā bija aptuveni iepriekšējās nedēļas līmenī, savukārt pneimoniju gadījumu skaits samazinājās par 18,9%.
Stacionārajās ārstniecības iestādēs smagu akūtu respiratoru infekciju pacientu īpatsvars no kopējā uzņemto pacientu skaita saglabājās stabils un veidoja 3,5%, norāda SPKC.
Lielāko daļu no stacionētajiem smagu akūtu respiratoru infekciju pacientiem veido personas vecumā virs 65 gadiem, kas apliecina paaugstinātu smagas slimības gaitas risku senioru vidū.
Laboratoriskie izmeklējumi liecina, ka pagājušajā nedēļā gripas vīruss apstiprināts 18% izmeklēto paraugu. Visi laboratoriski apstiprinātie gripas vīrusi bija A tipa, dominējot A/H3 gripas vīrusa apakštipam.
Stacionārajās veselības aprūpes iestādēs gripas pārbaudei testēti 519 pacienti, tostarp 67 - 12,9%- gadījumu apstiprināta gripa. A tipa gripa apstiprināta 65 gadījumos un divos gadījumos apstiprināta B tipa gripa.
Aizvadītajā nedēļā nav saņemti paziņojumi par nāves gadījumiem pacientiem ar apstiprinātu gripas infekciju.
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Nacionālajā mikrobioloģijas references laboratorijā aizvadītajā nedēļā uz gripas vīrusiem izmeklēti 438 klīniskie paraugi, no tiem 79 jeb 18% gadījumu apstiprināta gripa. Noteikti A tipa gripas vīrusi: 11 A/H3, septiņi A/H1pdm un 61 netipēts. Salīdzinoši iepriekšējā nedēļā šis rādītājs bija 41 jeb 10,5%.
Savukārt Covid-19 situācija Latvijā aizvadītajā nedēļā liecina par nelielu pozitīvo testu īpatsvara samazinājumu līdz 6,5%, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Veikti 554 testi, no tiem 36 - 6,5% - bija vīrusu apstiprinoši.
Slimnīcās uzņemti 39 Covid-19 infekcijas pacienti, kamēr nedēļu iepriekš - 47. Kopā aizvadītajā nedēļā stacionāros ārstējušies 73 pacienti ar apstiprinātu Covid-19 infekciju, tai skaitā ar pamata diagnozi Covid-19 bija 30 - 41,6% pacientu.
Covid-19 infekcijas pozitīvo testu īpatsvars stacionāros palielinājies. Testēti 476 pacienti, no tiem 22 jeb 4,6% pacientu apstiprināta Covid-19 infekcija. Salīdzinājumam nedēļu iepriekš tā tika apstiprināta desmit jeb 2,1% pacientu.
Vienlaikus slimnīcās uzņemto Covid-19 pacientu skaits samazinājās, tomēr aizvadītajā nedēļā reģistrēti četri nāves gadījumi pacientiem ar apstiprinātu Covid-19 infekciju. Kopš gada sākuma kopā reģistrēti 12 nāves gadījumi, savukārt 2025. gadā kopā reģistrēti 132 nāves gadījumi pacientiem ar Covid-19, liecina SPKC dati.
Notekūdeņu monitoringa dati rāda, ka vīrusa koncentrācija Latvijā kopumā samazinās.
Ņemot vērā vienlaicīgu gripas, citu elpceļu infekciju un Covid-19 cirkulāciju, SPKC aicina iedzīvotājus ievērot profilakses pasākumus - regulāri mazgāt rokas, vēdināt telpas, izvairīties no cilvēku pulcēšanās vietām un nepieciešamības gadījumā lietot medicīniskās sejas maskas vai respiratorus. Saslimšanas gadījumā ieteicams palikt mājās, sazināties ar ģimenes ārstu un ievērot ārsta norādījumus, lai mazinātu infekciju izplatību.
SPKC vērš uzmanību, ka vakcinācija pret gripu joprojām ir visefektīvākais veids, kā pasargāt sevi no smagas slimības gaitas un komplikācijām. Ņemot vērā, ka gripa parasti turpina izplatīties līdz pavasarim, vakcinēties ir lietderīgi arī epidēmijas laikā.
Iedzīvotāji aicināti sazināties ar savu ģimenes ārstu un noskaidrot, vai vakcīnas joprojām ir pieejamas viņu ārsta praksē. SPKC tīmekļvietnē pieejams un regulāri tiek aktualizēts saraksts ar ārstniecības iestādēm, kur riska grupu pacienti var saņemt valsts apmaksātu vakcināciju pret gripu arī gadījumos, ja ģimenes ārsta praksē vakcīnas vairs nav pieejamas.