Latvijā pieaug nepilngadīgo patvēruma meklētāju skaits

Nepilngadīgie patvēruma meklētāji pārsvarā ir no Āfrikas un Tuvo Austrumu valstīm. Pēdējos mēnešos pieaug nepilngadīgo bērnu bez pavadības skaits, norāda IZM, atsaucoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto informāciju.
Augusta nogalē izmitināšanas centros "Mucenieki" un "Liepna" uzturējās 99 nepilngadīgie patvēruma meklētāji. Pērn to skaits dažādos laika periodos bija ap 70.
Nepilngadīgie patvēruma meklētāji Latvijā uzturas vidēji no dažām dienām līdz pilnam mācību gadam. Latvijā uz 2025./2026.mācību gadu patvēruma procedūrā palikuši 39 nepilngadīgie, kuri mācījās izglītības iestādēs pagājušajā mācību gadā.
Kamēr patvēruma procedūra nav pabeigta, šiem bērniem jānodrošina izglītības iespējas, pat ja nav piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss.
IZM rosina pārdalīt 45 474 eiro, lai nepilngadīgajiem patvēruma meklētājiemm nodrošinātu finansējumu pedagogu darba samaksai, kas saistīta ar individuālā izglītības programmas apguves plāna izpildi, un mācību līdzekļu iegādei.
Līdzekļus plānots rast, pārdalot ministrijas budžetā atvēlēto finansējumu mācību līdzekļu iegādei. Atbilstoši valdības noteikumiem pašvaldības un izglītības iestādes ik gadu sniedz pārskatus par izlietoto finansējumu mācību līdzekļu iegādei. Pārskatos norādītais atlikums uz 2024.gada nogali, ko ieturējusi IZM, veido 78 842 eiro.