Tostarp 2025. gada astoņos mēnešos starp reģistrētajiem jaundzimušajiem 4083 bija zēni, kas ir par 5,5% jeb 238 mazāk nekā 2024. gada attiecīgajā periodā, un 3754 bija meitenes, kas ir samazinājums par 16,9% jeb 762.
Augustā Latvijā reģistrēti 1074 jaundzimušie, kas ir par 7% jeb 81 mazāk nekā 2024. gada attiecīgajā mēnesī, tostarp reģistrēti 547 zēni un 527 meitenes.
Šogad astoņos mēnešos Latvijā reģistrēts 17 221 mirušais, kas ir par 3,2% jeb 563 mazāk nekā 2024. gada astoņos mēnešos, kad tika reģistrēti 17 784 mirušie.
Tādējādi šogad astoņos mēnešos reģistrēto mirušo skaits par 9384 pārsniedza dzimušo skaitu, kamēr iepriekšējā gada attiecīgajā periodā mirušo skaits par 8947 pārsniedza dzimušo skaitu.
2025. gada astoņos mēnešos Latvijā reģistrētas 7733 laulības, kas salīdzinājumā ar 2024. gada attiecīgo periodu ir par 8,7% jeb 616 laulībām vairāk.
Šogad 1. septembrī Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1,829 miljoni.