Tostarp 2025. gada desmit mēnešos starp reģistrētajiem jaundzimušajiem 5162 bija zēni, kas ir par 3,8% jeb 204 mazāk nekā 2024. gada attiecīgajā periodā, un 4725 bija meitenes, kas ir samazinājums par 16,1% jeb 904.
Oktobrī Latvijā reģistrēti 1004 jaundzimušie, kas ir par 1,6% jeb 16 mazāk nekā 2024. gada attiecīgajā mēnesī, tostarp reģistrēti 519 zēni un 485 meitenes.
Šogad desmit mēnešos Latvijā reģistrēti 21 325 mirušie, kas ir par 3,7% jeb 820 mazāk nekā 2024. gada desmit mēnešos, kad tika reģistrēti 22 145 mirušie.
Tādējādi šogad desmit mēnešos reģistrēto mirušo skaits par 11 438 pārsniedza dzimušo skaitu, kamēr iepriekšējā gada attiecīgajā periodā mirušo skaits par 11 150 pārsniedza dzimušo skaitu.
2025. gada desmit mēnešos Latvijā reģistrētas 9625 laulības, kas salīdzinājumā ar 2024. gada attiecīgo periodu ir par 7,3% jeb 658 laulībām vairāk.
Šogad 1. novembrī Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1,826 miljoni.